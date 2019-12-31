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Отказал двигатель прямо в небе: в России произошло серьезное ЧП с самолетом

вторник, 31 декабря 2019, 09:58
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В международном аэропорту Кольцово в городе Екатеринбурге (Российская Федерация) совершил экстренную посадку самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом U6-099 Новосибирск - Москва.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, во время полета у командира воздушного судна сработал индикатор неисправности двигателя.

Пилот пассажирского лайнера принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту и успешно посадил его в Кольцово.

По данным пресс-службы "Уральских авиалиний", никто из пассажиров во время происшествия не пострадал. Все они находятся в аэропорту и готовятся для посадки на резервный борт, который вылетит чуть позже.

На работу аэропорта экстренное приземление не повлияло, воздушные суда прибывают и отбывают по расписанию и без ограничений.

Как сообщал "Апостроф", раньше в Хабаровском крае России потерпел крушение "новейший" российский истребитель Су-57 - он разбился в тайге во время испытаний.

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