Отказал двигатель прямо в небе: в России произошло серьезное ЧП с самолетом

В международном аэропорту Кольцово в городе Екатеринбурге (Российская Федерация) совершил экстренную посадку самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом U6-099 Новосибирск - Москва.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, во время полета у командира воздушного судна сработал индикатор неисправности двигателя.

Пилот пассажирского лайнера принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту и успешно посадил его в Кольцово.

По данным пресс-службы "Уральских авиалиний", никто из пассажиров во время происшествия не пострадал. Все они находятся в аэропорту и готовятся для посадки на резервный борт, который вылетит чуть позже.

На работу аэропорта экстренное приземление не повлияло, воздушные суда прибывают и отбывают по расписанию и без ограничений.

Как сообщал "Апостроф", раньше в Хабаровском крае России потерпел крушение "новейший" российский истребитель Су-57 - он разбился в тайге во время испытаний.