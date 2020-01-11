Третьей мировой даже не заметят: в сети показали фото полной разрухи в России

В сети показали фото из провинциальных городов средней полосы Российской Федерации, на которых отчетливо видна разруха и плачевное состояние местной инфраструктуры, по мнению пользователей сети Третья мировая война этим местам не страшна.

Об этом рассказал и опубликовал фото пользователь TwitterМаксим Мирович.

По его мнению, глобальный военный конфликт может начаться из-за действий Ирана, в частности, бомбардировок американских баз в Ираке и крушения близ Тегерана украинского самолета.

"Я так понимаю, что если из-за Ирана вдруг начнётся Третья мировая война – то большинство российских городов этого даже не заметит", - заметил автор.

Он опубликовал снимки, на которых виден сломанный общественный транспорт в России, ямы на дорогах и разрушающиеся здания.

Как сообщал "Апостроф", ранее на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в городе Ухта в России прогремели несколько мощных взрывов, в ходе происшествия есть пострадавшие, пожару на месте событий присвоили самый высокий уровень сложности. Из близлежащих зданий эвакуировали всех жителей.