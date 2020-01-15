В России мужчина с ножом захватил заложника: резонансные детали и фото

В среду, 15 января, в Москве, РФ, в башне "Империя" района Москва-сити неизвестный захватил заложника.

Об этом сообщается на российском Telegram-канале издания LifeShot.

Так, неизвестный мужчина, по информации журналистов со ссылкой на экстренные службы, захватил заложника на 13 этаже бизнес-центра.

Указано, что преступник уже был задержан, им оказался гражданин Беларуси Виктор Крысин, 36 лет. В ходе происшествия, по данным российских правоохранителей, никто не пострадал.

Подозреваемый в захвате заложника гражданин Беларуси

Согласно информации журналистов, мотивом нападения послужило то, что мужчина проиграл деньги на бирже, взял нож и отправился в БЦ их возвращать.

Также появилось фото заложника - это 22-летний консультант по инвестициям "Международного финансового центра" Владислав Иванов.

Он пробрался на 13 этаж здания, схватил одного из сотрудников и связал его. Однако местная полиция якобы сумела его задержать. Спустя некоторое время журналисты отметили, что преступник так и не выходил из здания, поэтому возможно операция российских силовиков по задержанию мужчины с ножом провалилась.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Москве, РФ, обнаружили тело 27-летней украинки, прикованной наручниками к батарее на съемном жилье. Также на месте обнаружили пакет с остатками неизвестного белого вещества.