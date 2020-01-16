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Путин попал на смешную фотожабу из-за смены власти в России

четверг, 16 января 2020, 15:59
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В ходе масштабных перестановок во власти в России, место президента Владимира Путина осталось неизменным.

В сети на эту ожидаемую новость отреагировали с юмором. В Telegram-канале "AllГолобуцький" появилась соответствующая фотожаба.

В качестве материала для нее послужил кадр из популярного советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию". В кадр из известной сцены приветствия "ненастоящего" царя со своей царицей, на место лица актера Юрия Яковлева автор подставил лицо Путина.

"Здравствуйте, царь, очень приятно!", – сообщает "Путин" на картинке.

Напомним, подробнее об отставке правительства России и других тезисах Владимира Путина в обращении к Федеральному собранию читайте в материале "Апострофа": Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло.

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