В России топ-чиновника МВД задержали по громким обвинениям: первые подробности

В городе Сыктывкар Республики Коми (РФ) 16 января задержали министра МВД Виктора Половникова.

Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале Daily Storm.

Министра подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Половникова уже задержали и избирают ему меру пресечения.

17 января в деле министра МВД Республики Коми должно состояться первое судебное заседание.

Как сообщал "Апостроф" ранее, российское издание "Коммерсант" собрало данные о уровне коррупции в РФ и представило инфографику, характеризующую ситуацию в этой сфере. Так, в Индексе восприятия коррупции, составленном международной организацией Transparency International, Россия занимает сто тридцать первое место с 29 баллами из 100.