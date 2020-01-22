Топ-пропагандистка Путина попала в реанимацию: появились подробности

Известная российская пропагандистка и главный редактор канала RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию.

Об этом сообщает канал Mash в Telegram.

Журналисты отметили, что ей стало плохо на работе во время совещания в Администрации президента РФ и ее на скорой увезли в институт Склифосовского в Москве.

"Журналистку забрали из здания на Старой площади — она почувствовала себя плохо во время совещания… Ее госпитализировали в институт имени Н. В. Склифосовского", - заявили на канале.

Сама пропагандистка ироничным комментарием опровергла у себя на канале в Telegram, что в больницу попала из-за проблем с сердцем.

"У меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца", - заявила Симоньян.

Позже врачи рассказали журналистам, что у Симоньян был обнаружен спонтанный пневмоторакс – скопление воздуха вокруг легких, решается вопрос о проведении операции.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Всемирном форуме в Страсбурге унизили пропагандистов с российского канала RT Маргариты Симоньян, показав в ходе выступления заместителя главреда издания Анны Белкиной карикатуру Charlie Hebdo.