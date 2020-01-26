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С украинкой произошел шокирующий случай в российской больнице: видео

воскресенье, 26 января 2020, 03:31
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В больнице скорой медицинской помощи города Курска (Российская Федерация) 94-летнюю уроженку Украины Клавдию Гусельникову положили на койке в коридоре и отказали ей в лечении.

Видео из медучреждения российскому изданию "Курские известия" передала родственница пациентки.

По ее словам, бабушку госпитализировали с разрывом кисты левой почки. Врачи заподозрили простой пиелонефрит и в лечении отказали. Старушке не проводили дальнейшее обследование и отказали в оперативном вмешательстве.

"Конечно, возраст 94 года. Но я знаю, что если это была гнойная киста, а диагностировать это не могут, то разовьется сепсис и тогда человека уже не спасти. Я считаю действия врачей некомпетентными", - пожаловалась родственница пациентки, которая, кроме того, оказалась ветераном войны – во время Второй мировой Клавдия Гусельникова была командиром зенитного орудия на Дальнем Востоке.


В Следственном комитете РФ начали проверку этого факта, информацию о статусе участницы ВОВ подтвердили в комитете социальной защиты населения города Курска.

Как сообщал "Апостроф", в одной из школ Москвы ученик восьмого класса напал на учительницу, разбил ей голову и устроил погром в классе.

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