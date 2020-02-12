Царь без трусов: в России разгорелся скандал из-за пикантной фотожабы с георгиевской лентой

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры Российской Федерации внес в реестр запрещенной информации изображение на популярном интернет-ресурсе "Луркоморье" с темнокожим мужчиной, российским флагом, иконой и георгиевской ленточкой на пенисе.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале один из основателей неформальной интернет-энциклопедии "Луркоморье" Давид Хомак.

"Боже, как перестать ржать. Роскомнадзор только что запретил эту картинку, как "Материалы, выражающие явное неуважение к обществу, государству, Конституции, официальным государственным символам России и главе государства", - прокомментировал он эту информацию.

Запрещенное Роскомнадзором изображение было опубликовано на странице "Луркоморья", посвященной негроидной расе. Решение о запрете было принято в понедельник, 10 февраля.

В среду, 12 февраля, изображение темнокожего татуированного мужчины, сидящего на фоне флага России со свастикой на груди и георгиевской ленточкой на пенисе все еще присутствует на сайте "Луркоморье".

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