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Безумие нарастает: в городе невест для Путина "нашлась" молодая жена, фото и видео

пятница, 06 марта 2020, 16:54
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В Иваново, РФ, местная жительница сделала предложение руки и сердца президенту России Владимиру Путину.

Соответствующее видео опубликовали ведущие российские СМИ.

Так, когда Путин проходил мимо толпы людей, одна из присутствующих прокричала ему "а возьмите меня замуж!". Российский президент немного растерялся, а затем провел с ней короткий диалог. Девушка после этого его громко поблагодарила.

Позже Путин похвастался таким предложением в ходе брифинга для журналистов, но не рассказал, о чем общался с женщиной. Сама же она в комментарии СМИ уточнила, что Путин назвал ее предложение "интересным" и призвала прессу опубликовать для российского лидера ее фото и номер телефона.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась карикатура на президента России Путина и исправление российской Конституции. Известный художник изобразил российского президента в обличии библейского персонажа.

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