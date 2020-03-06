Безумие нарастает: в городе невест для Путина "нашлась" молодая жена, фото и видео

В Иваново, РФ, местная жительница сделала предложение руки и сердца президенту России Владимиру Путину.

Соответствующее видео опубликовали ведущие российские СМИ.

Так, когда Путин проходил мимо толпы людей, одна из присутствующих прокричала ему "а возьмите меня замуж!". Российский президент немного растерялся, а затем провел с ней короткий диалог. Девушка после этого его громко поблагодарила.

Жительница Иваново сделала Путину предложение, прокричав: « А возьмите меня замуж».



Он растерялся, а потом перекинулся с ней парой фраз, после чего девушка поблагодарила президента. За что -пока неизвестно. Путин не признался даже когда рассказал о предложении другим ивановкам pic.twitter.com/HZKY1JURZD — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 6, 2020

Позже Путин похвастался таким предложением в ходе брифинга для журналистов, но не рассказал, о чем общался с женщиной. Сама же она в комментарии СМИ уточнила, что Путин назвал ее предложение "интересным" и призвала прессу опубликовать для российского лидера ее фото и номер телефона.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась карикатура на президента России Путина и исправление российской Конституции. Известный художник изобразил российского президента в обличии библейского персонажа.