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Гибель украинских шахматистов в Москве: на телах обнаружены странные следы

пятница, 06 марта 2020, 17:33
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На телах украинских шахматистов 26-летнего Станислава Богдановича и 18-летней Александры Вернигоры, которые погибли при странных обстоятельствах на съемной квартире в Москве, обнаружены следы уколов.

Об этом сообщает российский телеканал "РЕН ТВ".

Как сообщают журналисты, у Станислава - следы уколов на руках и ногах, у Александры - след от укола под коленом. В квартире, которую они арендовали в одной из московских многоэтажек, шприцов не обнаружили.

Напомним, что по предварительной версии следствия, Богданович и Вернигора отравились "веселящим" газом. На головах у погибших были полиэтиленовые мешки.

Как сообщал "Апостроф", соседи по дому в Москве, где нашли мертвыми украинских шахматистов, за несколько минут до их смерти слышали голоса из квартиры, которую они снимали.

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