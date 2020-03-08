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Залитый кровью пол и вызов спецназа: в России подросток загадочно погиб в квартире судьи, фото

воскресенье, 08 марта 2020, 09:35
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В Санкт-Петербурге жестоко убили школьника, его нашли в подъезде одного из жилых домов Петербурга, а кровавый след вел в квартиру местного судьи, где накануне собиралась компания молодых ребят.

Об этом сообщает 360tv.ru.

Полиция обнаружила 14-летнего школьника с простреленной головой в подъезде одного из жилых домов на улице Ижорского Батальона.

Все следы преступления вели к квартире судьи коллегии по уголовным делам Третьего кассационного суда Виталия Саяпина.

"Штурм был, штурмовали. В костюмах они своих защитных, с щитами, с оружием специальным, снаряжением", - рассказал местный житель.

По его словам, в квартире подростки устроили вечеринку и что-то праздновали. Другие жильцы говорили, что молодые люди отмечали день рождения. Затем стало известно, что убитый подросток был в квартире с приятелями и сыном судьи. Парни были друзьями и учились в одном классе. Сам подозреваемый убежал еще до приезда полиции. Предварительно именно его считают виновным в гибели школьника. Сейчас сына судьи разыскивает полиция.

Оказалось, что в тот роковой вечер в квартире было несколько подростков. Сын судьи сбежал, но некоторых молодых людей уже нашли. С одним из них поговорили журналисты и выяснили, что происходило в момент убийства парня. По его словам, он вместе с друзьями смотрел хоккей. В какой-то момент сын хозяина квартиры достал охотничье ружье и прогремел выстрел.

Подросток упал на пол, а остальные замерли в ужасе. Сын судьи схватил убитого друга и потащил из квартиры, в подъезде он остановился и просто убежал. Ружье осталось лежать в квартире. Собеседник издания позвонил своему отцу и рассказал о произошедшем. Мужчина прибежал в квартиру и позвонил в полицию.

Напомним, что в столичном микрорайоне Теремки на парковке возле торгового центра "Магеллан" обнаружили труп неизвестного мужчины.

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