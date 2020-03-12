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Путин и коронавирус: в России всполошились из-за выходки депутата

четверг, 12 марта 2020, 19:47
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У депутата Госдумы РФ Сергея Катасонова, который скрыл свою поездку в Париж и пришел на заседание по принятию поправок в Конституцию, где выступал Владимир Путин, отобрали пропуск в нижнюю палату парламента и отправили его на карантин.

Об этом сообщает "Интерфакс".

О выходке депутата из своей фракции сообщил в четверг, 12 марта, во время пленарного заседания Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Ему был сказано две недели сидеть дома и никуда не выходить. Он появился здесь (в Госдуме, - Апостроф) - вторник, среда, четверг, он уже может быть носителем этой инфекции. Во Франции он находился по собственной инициативе, это тоже недопустимо", - сказал Жириновский.

Как известно, во вторник, 10 марта, во время рассмотрения изменений в российскую Конституцию, в Госдуме присутствовал российский президент Владимир Путин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение запретить депутату Катасонову посещать нижнюю палату российского парламента и призвал уйти на карантин всех, кто мог с ним контактировать.

"Пусть проходит карантин. В отношении помощников – кто общался – должны быть такие же решения, и, коллеги во фракции, с пониманием отнеситесь. Вот тот ряд, где находился наш коллега, и ряд выше и ниже – на карантин", – распорядился Володин.

Кабинет депутата Катасонова был подвергнут дезинфекции. В отсутствие депутата в нем была проведена дополнительная уборка с применением обеззараживающих средств. У депутата аннулировали пропуск в Госдуму и отправили на 14-дневный карантин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Россия решила оперативно избавиться от украинца, у которого заподозрили коронавирус, и передать его в больницу ОРДЛО.

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