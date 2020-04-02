Лукашенко сделал неожиданное заявление об общей валюте с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не против введения единой валюты с Российской Федерации в рамках проекта о создании Союзного государства.

Об этом он сообщил в интервью местному телеканалу.

При этом он уточнил, что эта общая валюта не должна быть ни российской, ни белорусской, а совершенно новой.

"У нас есть договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся. Даже возьмем самый серьезный - единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский", - заявил Лукашенко.

Также белорусский президент уточнил, что Россия создала свою валюту сразу после распада СССР, а Беларуси пришлось преодолевать последствия экономического кризиса в одиночку. Александр Лукашенко считает, что нельзя допускать повторения такой ситуации в случае развала Союзного государства.

"Вопрос в том, где будет эмиссионный центр, кто будет управлять эмиссионным центром. Это будет на равных или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся? Мы это проходили в первые годы после распада Советского Союза. Когда нас просто выкинули из рублевой зоны. Мы остались с советскими рублями, они ввели российский рубль, а мы потом рисовали "зайчики". Я не хочу это повторять. Это во-первых. А во-вторых, где же тут тогда будет наш суверенитет?", - отметил он.

Также президент Беларуси посетовал на одностороннее решение РФ закрыть границу с Беларусью в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не планирует отменять совместные с Россией мероприятия на 9 мая из-за угрозы вспышки коронавируса и планирует поехать на парад в Москву, поскольку "больше никто не приедет".