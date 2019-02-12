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В Сирии ликвидировали боевика, ставшего лицом зверств ИГИЛа: фото

вторник, 12 февраля 2019, 16:23
Фото: Daily Mail

В Сирии (провинция Дейр-эз-Зор) ликвидировали индонезийского боевика "ИГИЛ" Мухаммеда Саифуддина, который фигурировал в нескольких пропагандистских видео с обезглавливанием пленных.

Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что смерть Саифуддина подтвердили и в полиции Индонезии, и в семье погибшего. При этом, боевик погиб 29 января после танкового обстрела международной антитеррористической коалиции.

Отметим, что Саифуддин засветился в нескольких пропагандистских видео 2016 года, на которых боевики обезглавливают пленных.

По словам родных боевика, они ничего не знали о нем с того времени, как четыре года назад он уехал из Индонезии в Сирию. Его старший брат рассказал, что о смерти Саифуддина он узнал из сообщения на телефоне.

"Там было фото его тела, и я смог его распознать", - заявил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Сирии поймали боевика ИГИЛ из России.

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