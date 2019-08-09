На военных складах в Турции произошел мощный пожар со взрывами: фото и видео

Ночью на 9 августа в Турции произошла серия взрывов на военных складах.

Об этом пишут местные издания.

Отмечается, что ЧП произошло в провинции Хатай в Рейханлинском районе. Взрывная волна повредила жилые здания поблизости, выбила стекла, а на месте взрывов начался пожар.

В данный момент жители близлежащих районов экстренно эвакуированы. Власти Турции пока не сообщают о пострадавших и погибших.

К месту событий приехали скорые, полиция и спасатели.

Также в сети были опубликованы сюжеты местных новостных изданий относительно взрывов.

Как сообщал "Апостроф", 8 августа в Турции на побережье Эгейского моря произошло землетрясение магнитудой 4,8 баллов, украинские пользователи заметили символизм того, что в этот момент в стране находился президент Украины Владимир Зеленский. Они указали, что ранее во Франции после визита Зеленского сгорел Собор Парижской Богоматери.