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На военных складах в Турции произошел мощный пожар со взрывами: фото и видео

пятница, 09 августа 2019, 12:47
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Ночью на 9 августа в Турции произошла серия взрывов на военных складах.

Об этом пишут местные издания.

Отмечается, что ЧП произошло в провинции Хатай в Рейханлинском районе. Взрывная волна повредила жилые здания поблизости, выбила стекла, а на месте взрывов начался пожар.

В данный момент жители близлежащих районов экстренно эвакуированы. Власти Турции пока не сообщают о пострадавших и погибших.

К месту событий приехали скорые, полиция и спасатели.

Также в сети были опубликованы сюжеты местных новостных изданий относительно взрывов.

Как сообщал "Апостроф", 8 августа в Турции на побережье Эгейского моря произошло землетрясение магнитудой 4,8 баллов, украинские пользователи заметили символизм того, что в этот момент в стране находился президент Украины Владимир Зеленский. Они указали, что ранее во Франции после визита Зеленского сгорел Собор Парижской Богоматери.

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