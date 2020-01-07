Иранский кризис: США перебрасывают бомбардировщики

Командование Воздушных сил США приняло решение о передислокации шести бомбардировщиков B-52 на островную базу Диего-Гарсия в Индийском океане, в связи с растущей угрозой от Ирана.

Об этом сообщают Fox News.

По имеющейся информации, бомбардировщики B-52 были замечены при вылете с авиабазы Барксдейл в Луизиане. База Диего-Гарсия расположена в 2300 миль от южного берега Ирана. Самолеты B-52 способны в том числе нести ядерное вооружение.

Также сообщается, что в планы США входило строительства в Ираке аэродрома для стратегических бомбардировщиков B-52. Его планировали построить к западу от Багдада.

Напомним, подробнее о ситуации на Ближнем Востоке читайте в материале "Апострофа": Вокруг Ирана - опасная эскалация, есть риски для Украины - Фельгенгауэр.