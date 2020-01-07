В НАТО приняли решение по размещению войск в Ираке

Военнослужащих ряда стран НАТО переводят из Ирака в другие страны из-за обострения ситуации в стране в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани и лидеров местного шиитского ополчения.

В частности, в Министерстве обороны Хорватии заявили, что 14 военнослужащих хорватской армии были направлены из Ирака в Кувейт, а 7 военнослужащих 2-го хорватского контингента, которые завершили миссию, будут возвращены в Хорватию.

"Мы следим за ситуацией в области безопасности с союзниками, и соответствующие решения будут приниматься в координации с союзниками. Мы подчеркиваем, что безопасность хорватских солдат имеет первостепенное значение", - говорится в сообщении.

В свою очередь, глава МИД Германии Гайко Маас в интервью немецкому изданию ZDF заявил, что из Ирака выведут солдат Бундесвера, которые находятся в городах Багдад и Таджи. Они будут переброшены в Иорданию.

Министр признал, что одной из причин принятия такого решения являются соображения безопасности, добавив, что дальнейшие действия правительства ФРГ будут определяться оценкой текущего положения в стране.

"Если парламент и правительство (Ирака, – прим. ред.) не хотят больше видеть иностранные войска в Ираке, в Ираке больше не будет немецких солдат", - отметил Маас.

Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке читайте в материале "Апострофа": Динамит в пороховой бочке: чем грозит миру гибель Касема Сулеймани.