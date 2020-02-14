RU  UA  EN

пятница, 14 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

14 февраля

22:44
Был трезв: новые детали смертельной аварии с пешеходами в Харькове
22:14
В Запорожье "скорая" с пациентом в салоне попала в серьезную аварию: видео с места
22:11
Разместят в санатории под Киевом: новые подробности об эвакуации украинцев из Китая, видео
21:36
В Харькове арестовали копа, который ранил мужчину во время погони
20:36
В СМИ рассказали о саботаже судебного разбирательства экс-нардепами
19:53
Дадут еще и бонусы: принято интересное решение по чиновнику из Одессы, требовавшему уменьшения зарплаты
19:52
7 членов королевской семьи Великобритании, на счету которых далеко не миллионы Lime
19:18
В Одессе устроили массовое "минирование": какие здания попали в список
18:59
В Днепре разгорелся скандал из-за педагога, обвиненного в изнасиловании школьницы
18:42
Второй полуфинал отбора на Евровидение-2020: когда и где смотреть онлайн Lime
18:40
Является сотрудницей СБУ: появились детали и видео задержания мужчины, "заказавшего" супругу под Кропивницким
18:10
Звезда "Ведьмака" Генри Кавилл покорил соцсети, поздравив с Днем святого Валентина свою собаку Lime
Все новости

Два раза в одну цель: в Сирии потерпел крушение вертолет сил Асада

пятница, 14 февраля 2020, 22:54
переглянути новину українською

14 февраля на северо-западе Сирии сбили военный вертолет Ми-8 армии режима президента Башара Асада.

Об происшествии сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

Вертолет правительственных сил сбили в сельской местности провинции Идлиб вблизи населенного пункта Куптан-эль-Чебеля. Вертолет направлялся из сирийского Алеппо к линии фронта. По предварительной информации, оба пилота погибли.

Вертолет был сбит турецкими военными, дислоцированными в этом районе, при помощи управляемой ракеты.

Это уже не первый инцидент с вертолетами в сирийской провинции. Так, буквально 11 февраля в Идлибе оппозиционные силы сбили вертолет Ми-8 сил Башара Асада. Военный вертолет упал на юге от города Идлиб. В результате аварии пилот погиб.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 15 января, Россия и президент Сирии Башар Асад нанесли несколько авиаударов по сирийской провинции Идлиб.

Также ранее сообщалось, что российский вертолет Ка-52 в Сирии могли сбить из ПЗРК при проведении планового полета.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Иран наносит ответный удар: каким будет второй шаг Трампа

Динамит в пороховой бочке: чем грозит миру гибель Касема Сулеймани

Как Москва и Анкара Сирию делят: три сценария развития турецкого вторжения

Турецкий гамбит: сможет ли Эрдоган разбить курдов и причем тут Россия

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: