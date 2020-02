Два раза в одну цель: в Сирии потерпел крушение вертолет сил Асада

14 февраля на северо-западе Сирии сбили военный вертолет Ми-8 армии режима президента Башара Асада.

Об происшествии сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

Вертолет правительственных сил сбили в сельской местности провинции Идлиб вблизи населенного пункта Куптан-эль-Чебеля. Вертолет направлялся из сирийского Алеппо к линии фронта. По предварительной информации, оба пилота погибли.

Вертолет был сбит турецкими военными, дислоцированными в этом районе, при помощи управляемой ракеты.

Another helicopter shot down over Aleppo walillahil hamd. pic.twitter.com/Yxrgt62I6P