Два раза в одну цель: в Сирии потерпел крушение вертолет сил Асада

14 февраля на северо-западе Сирии сбили военный вертолет Ми-8 армии режима президента Башара Асада.

Об происшествии сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

Вертолет правительственных сил сбили в сельской местности провинции Идлиб вблизи населенного пункта Куптан-эль-Чебеля. Вертолет направлялся из сирийского Алеппо к линии фронта. По предварительной информации, оба пилота погибли.

Вертолет был сбит турецкими военными, дислоцированными в этом районе, при помощи управляемой ракеты.

Another helicopter shot down over Aleppo walillahil hamd. pic.twitter.com/Yxrgt62I6P — Umm 'Umar (@dyinbeforedeath) February 14, 2020

Это уже не первый инцидент с вертолетами в сирийской провинции. Так, буквально 11 февраля в Идлибе оппозиционные силы сбили вертолет Ми-8 сил Башара Асада. Военный вертолет упал на юге от города Идлиб. В результате аварии пилот погиб.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 15 января, Россия и президент Сирии Башар Асад нанесли несколько авиаударов по сирийской провинции Идлиб.

Также ранее сообщалось, что российский вертолет Ка-52 в Сирии могли сбить из ПЗРК при проведении планового полета.