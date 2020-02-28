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НАТО обратилось к Путину с резким заявлением из-за Турции

пятница, 28 февраля 2020, 17:38
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и режим Башара Асада прекратить атаки в сирийской провинции Идлиб, которые вызвали новое обострение ситуации в регионе.

Об этом сообщается на официальном сайте НАТО.

На внеочередном заседании Североатлантического совета, на котором Турция попросила НАТО о консультации в связи с тем, что территориальная целостность и независимость страны поставлены под угрозу, союзники осудили недавние атаки российских сил и режима Асада в провинции Идлиб.

"Мы призываем прекратить эти атаки, вернуться к соблюдению международного права и поддержать усилия ООН по нахождению устойчивого решения конфликта в Сирии", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Турция является ценным союзником НАТО, которому будет оказываться помощь и поддержка.

"НАТО продолжает поддерживать Турцию целым рядом мероприятий. В том числе и за счет усиления своей противовоздушной обороны. Это помогает Турции противостоять угрозе ракетных ударов со стороны Сирии", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО пообещал, что союзники будут продолжать следить за развитием событий на юго-восточной границе НАТО и проводить тесные консультации.

Напомним, сирийские войска, которые поддерживает Россия, нанесли удар по турецким позициям вечером 27 февраля. В результате атаки погибло не менее 33 турецких военных. В ответ на это в ночь на 28 февраля Турция нанесла удар по сирийским объектам.

Подробнее об обострении ситуации в Сирии и возможности прямого вооруженного конфликта между Россией и Турцией читайте в материале "Апострофа": Идлиб с ними: грозит ли Путину турецкий гамбит

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