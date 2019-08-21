Добро пожаловать в 90-е: какую власть в стране захватил Нацбанк

Статус Национального банка Украины (НБУ) как органа государственного управления всегда был предметом плотного внимания со стороны экспертов, ведь совмещение функций регулятора, контроллера и кредитора оставляет значительный простор для возможных злоупотреблений. Драматические падение курса гривны, высокие ставки кредитования, не говоря уже о банковском кризисе 2014-1016 годов и банкопада - красноречивое тому подтверждение. Как определяется правовое регулирование деятельности НБУ и каковы главные мотивы стоят за решениями регулятора - в материале "Апострофа".

Как образуются органы власти? Конечно, законами Украины, главным из которых является Конституция.

Например, законом "О счетной палате Украины", организация, полномочия и порядок деятельности Счетной палаты определяются Конституцией и другими законами Украины. Аналогичная ситуация, будто бы, и с Национальным банком Украины (НБУ). Но, как оказалось, не совсем.

Национальный банк - предприятие Украины с небольшим уставным капиталом в 10 млн гривен (закон Украины "О Национальном банке Украины"), который является не акционерным обществом, а, скорее, кооперативным банком украинцев.

Нацбанк, прежде всего, регулятор, но одновременно кредитор и эксперт в сфере валют.

По закону Украины "О защите экономической конкуренции", Национальный банк фактически осуществляет контроль за рынком валюты, а проще - за рынком всех товаров и услуг, как Украины, так и ее контрагентов. При этом никогда предпринимательская деятельность НБУ не исследовалась Антимонопольным комитетом, а тем более - гарантом Конституции Украины, которым, возможно, кто не знает, является президент.

Более чем достаточные полномочия, но Национальный банк продолжает их расширять.

С момента назначения главой Национального банка Якова Смолия постановлением Верховной Рады от 15 марта 2018 (№ 2343-VIII) НБУ умело уменьшает влияние законодательства, в частности хозяйственного, гражданского, налогового, в свою деятельность. Одним из решающих шагов в этом направлении стало принятие закона "О валюте и валютных операциях", который гарантирует Нацбанку обеспечение единой государственной политики в сфере валютных операций и свободного осуществления валютных операций на территории Украины.

Как и почему так произошло?

Полная независимость

Согласно части третьей статьи 117 Конституции Украины нормативно-правовые акты Кабинета министров Украины, министерств и других центральных органов исполнительной власти подлежат регистрации в порядке, установленном законом. Но благодаря закону от 4 июля 2014 (№ 1586-VII) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения негативного влияния на стабильность банковской системы" "нормативка" НБУ не проверяется Министерством юстиции, и, соответственно, нет гарантий соответствия законодательству. Почему?

Своим постановлением от 25 мая 2017 (№42) Нацбанк формально снял с себя и положил на банки ответственность за реализацию способов по отмыванию средств и финансированию терроризма (что, кстати, не соответствует закону "О национальном банке Украины" в части контроля со стороны регулятора). Банки будто бы так должны вести борьбу с "теневой" экономикой и оборотом денег банками.

В 2017 году изменениями в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением НБУ от 26 июня 2015 года, определен "риск-ориентированный подход" при осуществлении анализа финансовых операций клиентов. К этим изменениям, для подтверждения доходов гражданину было достаточно представить копию налоговой информации - декларацию о доходах. Теперь банк получил фактическую возможность отказать в обслуживании клиенту, просто потому, что клиент "не понравился" или не предоставил документы.

Но о каких документах идет речь?

"Другие документы, подтверждающие источники происхождения собственных средств и активов физического лица", - отвечают банкиры.

В Украине есть два гражданских кодекса, которые действуют в отношении различных времен. Разное законодательство - разные документы. Поэтому, как выполнить требования Нацбанка?

Принятие в 2003 году закона "О налоге с доходов физических лиц" стал следующим важным шагом, поскольку определял требования к налоговой декларации. Согласно Налоговому кодексу (пункт 44.3 статьи 44), каждый имеет хранить документы в течение не менее 1095 дней и максимум 2555 дней со дня представления налоговой отчетности, или предельного срока представления такой отчетности. То есть все доходы, которые были получены гражданином до даты появления формы декларации, приниматься банком не будут - это понятно и не оспаривается.

Закажем справку о доходах в прошлые годы. Например, доходы были 500 гривен в месяц, а доллар стоил 2 гривны (нет, это не шутка, такое действительно было определенное время после введения гривны в оборот в 1996 году). Доход составил 250 долларов, если человек держал сохранения в валюте. Но как это доказать? Ведь банка нужен документ с "обменки". Начиная с 2000 года, в Государственном реестре РРО кассовые аппараты используют преимущественно термическую бумагу, которая темнеет под воздействием тепла, следовательно происхождения валюты у вас нет.

Посмотрим теперь публичный договор с одним из крупных банков по разделу "Предотвращение легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем":

Гражданин обязан предоставить всю информацию на устный запрос банка.

"5.9.1. Клиент обязан предоставлять по запросу Банка (письменно или устно) информацию и документы, Банк вправе потребовать ..., в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня, когда Клиент получил такой запрос от Банка". Банк вправе заблокировать деньги клиента "при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом законодательства, банковских правил".

"5.9.2. Банк имеет право в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор и / или отказать (остановить, приостановить) предоставление Клиенту банковских услуг, в том числе по осуществлению расчетных и кассовых операций в случаях, предусмотренных законодательством и / или договором, в том числе (но без ограничения ...".

Как гражданам - пенсионерам, АТОшникам, крестьянам и другим - сохранить наличность, которую нам обязывают держать в банке, если они не смогут предоставить копии документов об обмене валюты десятилетней давности?

Другая изюминка - согласно новым требованиям к ответственным за финансовый мониторинг в банках, которые закреплены постановлением НБУ от 1 марта 2018 (№20), они должны пройти "экзамен и собеседование". Но - это прямая дискриминация трудовых прав, гарантированных статьей 43 Конституции Украины, а гарантии, содержащиеся в статьях 2 шт 1, 22 Кодекса законов о труде, становятся просто фикцией.

Почему банки или другие финучреждения должны заниматься экзаменацию клиентов? Разве принцип "знать своего клиента" предусматривает проведение такого "экзамена"?

Подобные требования отпугивают клиентов от банковских учреждений и со временем станут основанием для приостановления деятельности жизненно важных кредитных союзов. Как гражданин, заработавший на клубничных плантациях в Польше или на полулегальном строительстве в Испании, может подтвердить банку, что он порядочный, а отсутствие налоговой декларации не означает, что он эти деньги не заработал?

Случайно (или нет) в 2018 году НБУ создал собственную базу данных не добропорядочных граждан. Это стало возможным благодаря принятому в том же 2018 году закона (№ 2277-VIII) "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков". При этом информация по кредитным реестрам является предметом спекуляции, а ее главными жертвами являются рядовые граждане, которые даже не представляют, что о них известно.

Что делать?

Для восстановления доверия к НБУ прежде всего нужно принять регуляторные правила, которые соответствуют международным стандартам и стандартам ЕС и которые позволят выровнять правила игры как для небанковских учреждений, так и для банков.

"Украинский небанковский финансовый сектор отмечается невысоким уровнем развития ..., это не позволяет украинскому бизнесу и потребителям иметь доступ к широкому кругу продуктов. Это также сдерживает финансовый и экономический прогресс Украины. Наличие таких правил позволила бы решить еще одну проблему - выровнять правила игры как для небанковских учреждений, так и для банков ", - заявлял постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Речь идет о так называемом законе о СПЛИТ, ведь именно он является основой для решения проблем в работе небанковского финсектора. Соответствующий законопроект должен ликвидировать Нацкомфинуслуг, а ее подопечных передать другим финансовым регуляторам. Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку возьмет под контроль различные фонды - негосударственные пенсионные, финансирование строительства, облигаций недвижимости, а также доверительные общества. Надзор за страховщиками, кредитными учреждениями, ломбардами, лизинговыми и факторинговыми компаниями перейдет Национальному банку.

Сейчас функции трех регуляторов во многом пересекаются. Например, те же НПФ контролируются одновременно и Нацкомфинуслуг и НКЦБФР, что доставляет немало неудобств участникам рынка. Ликвидация лишнего звена упростит регулирования финучреждений и поможет снизить нагрузку на госбюджет, ведь сейчас налогоплательщикам приходится удерживать сразу трех регуляторов в финансовой сфере.

Другое изменение, которое нужно рынку, касается упрощения надзорных и контрольных функций НБУ, особенно тогда, когда речь идет о таких несложные банковских операциях, как обмен валют для физических лиц в незначительных размерах или контроль мелких депозитов или других банковских операций, которые по своей природе не могут иметь признаков финансирования терроризма или отмывания средств. Обмен 2-3 тысяч евро, переданных заробитчане родственникам или депозит на 100 000 гривен не могут по определению требовать столько документов, как многомиллионные операции. Абсолютно недопустимо, когда банки заставляют держать до четверти сотрудников, функция которых - контроль.

Контроль - это функция НБУ и не нужно ее перебрасывать на чужие плечи.

Но есть и другой вопрос: как объяснить потерю депозитных средств граждан в ликвидированных банках и непропорциональный рост прибыли Национального банка в условиях войны, и прибыльный год банков исключительно накануне выборов?

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Количество действующих банков 178 180 117 96 82 77 Инфляция,% 12,4 13,7 9,8 Международные резервы, млрд долл 16 19 21 Депозиты, тыс. грн 703 000 000 718 000 000 760 000 000 860 000 000 491 000 000 540 100 000 Кредиты, тыс. грн 799 200 000 873 000 000 714 000 000 566 500 000 571 000 000 614 000 000 Прибыль банков, тыс. грн 1 400 000 -53 000 000 -66 600 000 -159 000 000 -26 500 000 21 700 000 Прибыль НБУ, тыс. грн 14 773 000 96 080 000 81 325 000 68 453 000 62 291 000 37 815 000

Как уже отмечалось, уставный капитал Нацбанка достаточно небольшой. И НБУ и банки работают на привлеченных средствах граждан, государства. Впрочем, откуда в таком случае такие прибыли?

Хотя, исходя из описанного выше, должно быть и так понятно. Но какой будет реакция новой власти? Что собираются делать с этим всем "Слуги народа" и президент? И собираются ли?