Мутные воды Коломойского и семейный бизнес топ-чиновника: кто зарабатывает на ОВГЗ и чем это грозит стране

Облигации внутреннего госзайма Украины приносят инвесторам значительные доходы из-за высоких процентов и укрепления гривны. "Апостроф" разбирался, как на этом зарабатывают некоторые представители власти.

Курс доллара к концу 2019 года опустился ниже психологической отметки 24 гривны, хотя год назад он превышал 28 гривен. Стабильность национальной валюты обусловлена целым рядом факторов, одним из которых, притом, наиболее весомым, является покупка отечественных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) инвесторами - как местными, так и зарубежными.

Повышенный спрос на украинские ценные бумаги связан, в первую очередь, с высокими процентными ставками по ним. Так, например, в конце года доходность по некоторым ОВГЗ, номинированным в гривне, превышала 20% годовых. При этом в среднем доходность была на уровне 18%.

В 2019 году объемы продаж облигаций только увеличиваются. Так, если за весь 2018 год их размещение принесло 65,1 миллиарда гривен, 3,5 миллиарда долларов и 503 миллиона евро, то только за январе-сентябре 2019 года их продажа принесла бюджету 195 миллиардов гривен, 3,8 миллиарда долларов и 189 миллионов евро.

В связи с увеличением спроса на ОВГЗ их доходность падает и на сегодня составляет в среднем 13-15% (по отдельным выпускам бумаг даже ниже 13%). Однако при этом растет их цена. Кроме того, по бумагам, выпущенным ранее, доходность зафиксирована на прежнем уровне. А, учитывая, что только за последний год произошла существенная ревальвация гривны (а высокая доходность является в том числе страховкой от девальвации), то реальная прибыль инвесторов может оказаться 30% и даже, в некоторых случаях, до 40%.

Кто владеет ОВГЗ

Считается, что отечественные ценные бумаги активно скупают так называемые нерезиденты. Они заводят в Украину валютные средства, обменивают их на гривну, за которую и покупают облигации. Приток больших объемов валюты сбивает на нее спрос, в результате чего курс гривны растет – собственно, это мы и наблюдаем в последнее время.

На сегодня иностранные инвесторы или, как правильнее их будет назвать, спекулянты, владеют госдолгом Украины (а ОВГЗ – это, по-сути, государственный долг) на общую сумму, превышающую 100 миллиардов гривен. Однако это чуть более 12% от общего объема находящихся в обращении отечественных гособлигаций.

Кто же владеет остальными ОВГЗ? Очевидно, что внутренние инвесторы. В последнее время, украинских граждан активно агитировали покупать облигации. Среди аргументов назывались высокие проценты, а также то, что полученный доход не облагается налогом. В отличие, например, от дохода по банковскому депозиту. Но доля ОВГЗ, купленных населением, достаточно мала. По данным статистики, на начало ноября более 82% всего украинского госдолга принадлежали Национальному банку Украины (НБУ) и коммерческим банкам. То есть, на долю физических лиц приходится чуть более 5% всех купленных облигаций.

Надо сказать, что банки достаточно активно действуют на рынке ценных бумаг – как первичном, так и вторичном. Более того, даже если какой-то гражданин захочет приобрести облигации, ему, скорее всего, придется для этого обратиться именно в банк, так как физическое лицо самостоятельно не может купить ОВГЗ. Соответственно, банки, имеющие статус первичного дилера, могут приобретать ценные бумаги в интересах своих клиентов, а также для пополнения собственного портфеля.

В этой связи особый интерес вызывает один из таких банков - "Аккордбанк". На сегодня, согласно его финансовым показателям, это банк-середнячок.

По итогам третьего квартала текущего года, его активы превышают 2,5 миллиарда гривен. Но еще год назад они не дотягивали и до 2 миллиардов гривен. При этом за 2018 год активы "Аккордбанка" выросли почти втрое, а за первое полугодие 2019 года подросли еще на 500 миллионов гривен.

Основным акционером "Аккордбанка" является Даниил Волынец – ему принадлежат 75% акций финучреждения. Нюанс в том, что он – муж министра финансов Украины Оксаны Маркаровой. Еще один нюанс состоит в том, что размещением ОВГЗ занимается именно Минфин.

Таким образом, вырисовывается своеобразный семейный бизнес: жена (официально глава Министерства финансов) выпускает облигации с доходностью под 20%, а муж (владелец коммерческого банка) скупает эти облигации в расчете неплохо на этом заработать.

По данным источника "Апострофа" по этой схеме супруги скупили облигаций на миллиард гривен, и доход по ним, учитывая размер процентной ставки и ревальвацию гривны, может составить примерно столько же. То есть, наблюдается очевидный конфликт интересов, о котором, почему-то не знают или не хотят знать во властных кабинетах. Что, на самом деле, неудивительно.

Без паники

Размещение ОВГЗ проводится в соответствии с планом, установленным законом о государственном бюджете, и хочется верить, что правительство контролирует ситуацию (вопрос только в том, кто именно). Продажа облигаций позволяет привлекать деньги в бюджет для покрытия его дефицита, который увеличивается из-за недополучения доходов по другим статьям. Например, от приватизации – по состоянию на начало августа 2019 года продажа госсобственности принесла бюджету всего 400 миллионов гривен при годовом плане в 17,1 миллиарда гривен (то есть чуть более 2%).

В Минфине же отмечают, что заимствования делаются исключительно так, как учтено в бюджете, обращая внимание на то, что доходность облигаций неуклонно снижается, как и бюджетный дефицит и сокращающийся госдолг к размеру ВВП, в то время, как улучшается структура долга, а его обслуживание – удешевляется.

По словам экономического эксперта Тараса Козака, государственный и гарантированный государством долг Украины на сегодня составляет чуть более 80 миллиардов долларов или порядка 2 триллионов гривен.

"Это – приблизительно 50% нашего ВВП, который составляет порядка 4 триллионов гривен. Много это или мало? Считается, что уровень долга более 60% (от ВВП) является критическим, а то, что ниже, - нормальным. Кроме того, важна динамика. А она у нас позитивная – в 2016 году наш долг был более 80% ВВП", - сказал он "Апострофу".

Он также подчеркнул, что большое количество ОВГЗ - приблизительно на 300 миллиардов гривен - размещены на счетах Национального банка. Кроме того, облигации еще примерно на 300 миллиардов гривен находятся на балансе государственных банков – только в ПриватБанке их на 120 миллиардов гривен (эти облигации были выпущены и переданы банку после его национализации в конце 2016 года для его финансовой поддержки).

Есть риски

Таким образом, те облигации на 100 миллиардов гривен с небольшим, которыми на сегодня владеют нерезиденты - это очень незначительная сумма, отметил Козак. Даже если экономическая ситуация в стране ухудшится, иностранные инвесторы не смогут требовать досрочного погашения своих ОВГЗ. Но есть одно "но" - если Украина не объявит дефолт по каким-то другим ценным бумагам.

"Если Украина начинает где-то чего-то не выплачивать, то тогда все иностранные инвесторы могут потребовать досрочного погашения", - говорит Тарас Козак.

Кстати, можно вспомнить, что ранее олигарх Игорь Коломойский заявлял, что для Украины лучшим вариантом было бы объявить дефолт.

"И тут нужно задуматься, а нет ли у Коломойского какого-то интереса сделать здесь кризис, чтобы в мутной воде ловить себе рыбу?", - резюмировал эксперт.

И это только один из рисков. Очевидно, что высокая доходность ОВГЗ создает значительную нагрузку для госбюджета. Кроме того, расчет на то, что финансовые спекулянты реинвестируют полученную прибыль в новые ценные бумаги, может не оправдаться - ведь интерес к облигациям может снизиться, в том числе, из-за уменьшения доходности. А в случае ухудшения ситуации – причем, даже не конкретно в Украине, а на глобальных рынках – псевдо-инвесторы начнут массово сбрасывать отечественные ценные бумаги, что сделает их уже не столь ценными, и тогда валютный курс не только быстро отыграет к 28 гривнам годичной давности, но и устремится к новым рубежам.

При этом наиболее пессимистическим сценарием (впрочем, далеко не все считают его реалистичным) станет то, что обеспечением по облигациям будет украинская земля, рынок которой новая власть собирается открыть уже в ближайшее время.

Однако некоторых украинских граждан такие мрачные перспективы вряд ли беспокоят: ведь к тому времени полученные по ОВГЗ доходы будут предусмотрительно конвертированы в более надежные активы и надежно спрятаны от любопытных глаз подальше.