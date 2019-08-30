Аккуратный маникюр на 1 сентября: свежие идеи дизайна на осень

Первое сентября уже на носу и каждая девушка готовит не только канцелярию для учебы, а и тщательно продумывает свой образ на школьную линейку, в том числе и выбирает модный маникюр.

Так как это все же праздничный день, то школьницы могут позволить себе чуть больше в плане выбора цвета и дизайна, поскольку для скромного варианта будет еще весь учебный год. При этом, выбирая школьный маникюр 2019, стоит помнить, что он не должен быть слишком броским и привлекать внимание. Маникюр на 1 сентября должен быть сдержанным, аккуратным и соответствовать случаю.

Но от длинных ногтей все же придется отказаться. Маникюр на короткие ногти также может выглядеть стильно и современно. Идеальным решением для праздничной линейки будет дизайн в пастельных тонах. А если подключить фантазию, то маникюр можно разнообразить неброскими рисунками, наклейками или фольгой.

Маникюр на короткие ногти осень 2019: идеи на 1 сентября



Маникюр 2019 для подростков

В подростковом возрасте каждая девочка хочет выделиться. Это проявляется практически во всем - одежде, обуви, прическах и, конечно же, маникюре. И если в школах нет строгих запретов, то на 1 сентября можно сделать оригинальный дизайн ногтей, чтобы похвастаться перед сверстницами. Но для учебных будней такие варианты будут неуместны. Поэтому после торжественного мероприятия рекомендуем нанести прозрачное покрытие - это лучшее решение для школьного маникюра. Ведь главное - аккуратность и ухоженность, а не броский дизайн.

Ранее The Lime собрал для вас самые свежие идеи маникюра на осень, которые восхищают своей красотой и простотой одновременно.

А также подготовил для вас тест, с помощью которого вы сможете подобрать свой идеальный маникюр. Он состоит всего из нескольких вопросов и отнимет не более пяти минут.

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