Голос країни-10: кто из команды Дана Балана прошел в прямые эфиры

В воскресенье, 29 марта, на шоу Голос країни-10 состоялся очередной этап вокальных "нокаутов". В новом выпуске за участие в прямых эфирах боролись подопечные команды Дана Балана.

В ходе эфира зрители канала "1+1" увидели выступление победителя шоу Голос.Діти-2 Романа Сасанчина, звезды сериала "Папик" Дарьи Петрожицкой, которую Дана Балан "украл" у Тины Кароль, самой эпатажной участницы сезона Кристины Карабановой, студента из Китая и других вокалистов. theLime проследил за выпуском, собрав лучшие выступления вечера, а также его итоги. Читайте и смотрите далее, кто стал на шаг ближе к заветной победе.

Назар Яцишин



Талантливый учитель истории первым начал борьбу за место в прямых эфирах. Назар вышел на сцену с чувственной композицией Forever young, очаровав звездных тренеров. Тина Кароль назвала исполнение "кристально чистым", отметив, что видит парня в финале шоу. Наставник участника без колебаний отдал вокалисту первое кресло.

Дарья Петрожицкая

Звезда сериала "Папик" появилась на сцене с лирической песней Квітки Цисик "Ой, ходить сон" и заворожила тренеров своим чувственным исполнением. MONATIK отметил, что девушка из актрисы начинает превращаться в вокалистку, а также признался, что теперь будет часто слушать эту композицию именно в исполнении Даши. Тренер участницы отправил ее на первое кресло.

Индира Едильбаева

Восточная красавица является одной из самых сильных вокалисток в команде Дана Балана. Доказать это певица смогла и в "нокаутах". Тренер выбрал для участницы хит Эроса Рамазотти Cose della vita и не прогадал - судьи и зрители аплодировали стоя. Своим сильным выступлением Индира сместила с первого кресла Дарью Петрожицкую.

Анастасия Балог

Одна из самых молодых участниц шоу 16-летняя Настя исполнила композицию Ланы Дель Рей Summertime Sadness. Звездные тренеры пришли в восторг от вокала девушки и назвали ее уже готовой артисткой. Дан Балан отдал юной вокалистке первое кресло.

Роман Сасанчин (кража Тины Кароль)



Провел весь эфир на иголках 17-летний Роман Сасанчин. Победитель шоу Голос.Діти-2 вышел на сцену последним, когда все стулья были уже заняты. После выступления парня Дан Балан оказался перед сложным выбором – Роман Сасанчин или Назар Яцишин. Весь зал убеждал тренера отдать предпочтение Роману, но наставник решил дальше идти с Назаром.

Однако Тина Кароль, которая привела Рому к победе на детском Голосі, воспользовалась правом "кражи" и забрала парня в свою команду. Таким образом, Роман Сасанчин автоматически становится финалистом Голосу країни-10.

Кто покинул Голос країни-10 29 марта:

Сюй Чуань Юн

Кристина Карабанова

Тамара Балюк

Галина Рудик

Читайте также на theLime, кто из команды MONATIK’а прошел в прямые эфиры. Еще четверо участников стали на шаг ближе к финалу.

Ранее экс-участница группы "Ленинград" покинула проект Голос країни-10 после скандала с Крымом. Попытка заручиться поддержкой президента Украины Владимира Зеленского оказалась безуспешной.

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