Лайм

Всемирный день навыков молодежи и именины Арсения: какой праздник 15 июля

Какие праздники отмечают 15 июля

понедельник, 15 июля 2019, 08:00
читати статтю українською

15 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Арсения и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Всемирный день навыков молодежи

Этот праздник отмечается 15 июля по всему миру ежегодно с целью повышения уровня информированности о важности инвестирования в развитие навыков молодежи, улучшения социально-экономических условий для молодых людей для решения проблем безработицы и неполной занятости.

Учредила это торжество Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2014 года резолюцией A/RES/69/145.

"В этот Всемирный день навыков молодежи я призываю всех нас подтвердить свою решимость расширить инвестиции в усилия по наделению молодежи правами и возможностями. Когда мы сделаем это, они смогут более эффективно способствовать выполнению обширной задачи Организации Объединенных Наций, заключающейся в обеспечении прочного мира, устойчивого развития и прав человека для всех", – говорится в послании 8-го генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

Родились в этот день

Рембрандт Харменс ван Рейн, один из наиболее известных и почитаемых голландских художников, Джованни Вивиани, итальянский композитор, Сацуо Ямамото, японский кинорежиссер, Джо Сатриани, американский рок-гитарист.

Именины

Арсений, Фотий.

Читайте также гороскоп на июль 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: праздник

Поделиться

Новости партнеров

Читайте также

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации и именины Семена: какой праздник 12 июля

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации и именины Семена - Какие праздники отмечают 12 июля

Всемирный день народонаселения и именины Павла: какой праздник 11 июля

Всемирный день народонаселения и именины Павла - Какие праздники отмечают 11 июля

Празднование в честь явления Тихвинской иконы Божией Матери и именины Дениса: какой праздник 9 июля

Празднование в честь явления Тихвинской иконы Божией Матери и именины Дениса - Какие праздники отмечают 9 июля

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: