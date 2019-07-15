Всемирный день навыков молодежи и именины Арсения: какой праздник 15 июля

15 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Арсения и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Всемирный день навыков молодежи

Этот праздник отмечается 15 июля по всему миру ежегодно с целью повышения уровня информированности о важности инвестирования в развитие навыков молодежи, улучшения социально-экономических условий для молодых людей для решения проблем безработицы и неполной занятости.

Учредила это торжество Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2014 года резолюцией A/RES/69/145.

"В этот Всемирный день навыков молодежи я призываю всех нас подтвердить свою решимость расширить инвестиции в усилия по наделению молодежи правами и возможностями. Когда мы сделаем это, они смогут более эффективно способствовать выполнению обширной задачи Организации Объединенных Наций, заключающейся в обеспечении прочного мира, устойчивого развития и прав человека для всех", – говорится в послании 8-го генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

Родились в этот день

Рембрандт Харменс ван Рейн, один из наиболее известных и почитаемых голландских художников, Джованни Вивиани, итальянский композитор, Сацуо Ямамото, японский кинорежиссер, Джо Сатриани, американский рок-гитарист.

Именины

Арсений, Фотий.

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