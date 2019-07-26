RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

День системного администратора и именины Степана: какой праздник 26 июля

Какие праздники отмечают 26 июля

пятница, 26 июля 2019, 08:00
читати статтю українською

26 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Степана и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День системного администратора

26 июля системные администраторы по всему миру отмечают свой профессиональный праздник. Дата торжества каждый год смещается, ведь ее установили на последнюю пятницу второго месяца лета.

В США этот праздник носит другое название - День благодарности системному администратору (System Administrator Appreciation Day, SAAD). Считается, что основателем дня был американский системный администратор из Чикаго по имени Тэд Кекатос. Он посчитал, что хоть раз в год системные администраторы должны чувствовать благодарность со стороны пользователей. Первый раз праздник отметили 28 июля 1999 года, с тех пор традицию подхватили многие страны.

В этот день не устраивают шумных гуляний и не дают дополнительных выходных. Но различные компании все равно поздравляют своих системных администраторов и благодарят их за нелегкую работу.

Родились в этот день

Станислав, епископ Кракова, католический святой, покровитель Польши, Франц Ксавер Вольфганг Моцарт, композитор и пианист, сын Вольфганга Амадея Моцарта, Джордж Бернард Шоу, ирландский писатель, лауреат Нобелевской премии, Олдос Хаксли, английский писатель, Стэнли Кубрик, американский кинорежиссер, Мик Джаггер, вокалист группы The Rolling Stones, Роджер Тейлор, английский рок-музыкант, барабанщик группы Queen, Кевин Спейси, американский киноактер, Кэйко Мацуи, японская пианистка и композитор, Сандра Буллок, американская актриса, Джейсон Стейтем, американский киноактер, Андрей Григорьев-Аполлонов, солист группы "Иванушки International", Кейт Бекинсейл, английская актриса, Тейлор Момсен, американская актриса, музыкант, певица и фотомодель, лидер рок-группы The Pretty Reckless.

Именины

Сарра, Антон, Гавриил, Степан, Юлий.

Читайте также гороскоп на июль 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: праздник

Поделиться

Новости партнеров

Читайте также

Выбор жертвы Перуну и именины Марии: какой праздник 25 июля

Выбор жертвы Перуну и именины Марии - Какие праздники отмечают 25 июля

День памяти святой равноапостольной княгини Ольги: какой праздник 24 июля

День памяти святой равноапостольной княгини Ольги - Какие праздники отмечают 24 июля

Баклажан под сыром в духовке: минимум времени, максимум вкуса

​Баклажан под сыром в духовке отлично подойдет как для будничной трапезы, так и в качестве закуски для праздничного стола.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: