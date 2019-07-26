День системного администратора и именины Степана: какой праздник 26 июля

26 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Степана и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День системного администратора

26 июля системные администраторы по всему миру отмечают свой профессиональный праздник. Дата торжества каждый год смещается, ведь ее установили на последнюю пятницу второго месяца лета.

В США этот праздник носит другое название - День благодарности системному администратору (System Administrator Appreciation Day, SAAD). Считается, что основателем дня был американский системный администратор из Чикаго по имени Тэд Кекатос. Он посчитал, что хоть раз в год системные администраторы должны чувствовать благодарность со стороны пользователей. Первый раз праздник отметили 28 июля 1999 года, с тех пор традицию подхватили многие страны.

В этот день не устраивают шумных гуляний и не дают дополнительных выходных. Но различные компании все равно поздравляют своих системных администраторов и благодарят их за нелегкую работу.

Родились в этот день

Станислав, епископ Кракова, католический святой, покровитель Польши, Франц Ксавер Вольфганг Моцарт, композитор и пианист, сын Вольфганга Амадея Моцарта, Джордж Бернард Шоу, ирландский писатель, лауреат Нобелевской премии, Олдос Хаксли, английский писатель, Стэнли Кубрик, американский кинорежиссер, Мик Джаггер, вокалист группы The Rolling Stones, Роджер Тейлор, английский рок-музыкант, барабанщик группы Queen, Кевин Спейси, американский киноактер, Кэйко Мацуи, японская пианистка и композитор, Сандра Буллок, американская актриса, Джейсон Стейтем, американский киноактер, Андрей Григорьев-Аполлонов, солист группы "Иванушки International", Кейт Бекинсейл, английская актриса, Тейлор Момсен, американская актриса, музыкант, певица и фотомодель, лидер рок-группы The Pretty Reckless.

Именины

Сарра, Антон, Гавриил, Степан, Юлий.

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