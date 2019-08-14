Как закрыть ассорти из овощей: простой рецепт салата на зиму

Популярность различных салатов в качестве заготовок на зиму можно объяснить довольно просто: в холодные сезоны они прекрасно заменяют свежие овощи, долго хранятся, отлично подходят к большинству блюд, легко закрываются, а процесс их приготовления не отнимает много времени. Ранее мы уже говорили о салате из баклажанов, а также кабачках со свеклой. Сегодня рассмотрим простой и витаминный салат с огурцами и помидорами.

Мы вспомнили еще один простой рецепт, для которого также требуются простейшие ингредиенты и минимум времени. Но в итоге получается отличное дополнение к основным блюдам - легкий и витаминный салат с огурцами, помидором, луком и капустой с характерным кисло-сладким привкусом. Начнем с ингредиентов.

Составляющие овощного салата на зиму довольно просты. Приведенное здесь их количество рассчитано на две 500-граммовые банки. При желании закрыть больше огурцов с помидорами, рассчитывайте ингредиенты соответственно. Итак, нам понадобятся:

Свежие огурцы (3-4 шт)

(3-4 шт) Свежие помидоры (2 шт)

(2 шт) Репчатый лук (2 шт)

(2 шт) Белокочанная капуста (100 г)

(100 г) Соль (1 ч. ложка)

(1 ч. ложка) Сахар (2 ч. ложки)

(2 ч. ложки) Уксус 9% (4 ч. ложки)

Сам же процесс приготовления салата будет состоять из шести последовательных шагов. И вот с чего мы начнем:

Шаг 1: Стерилизуем банки и выкладываем на дно репчатый лук, который перед этим нарежем полукольцами.

Шаг 2: Далее режем кружочками огурцы и выкладываем второй слой. Третьим слоем делаем нарезанные кольцами помидорами.

Шаг 3: Для следующего слоя шинкуем капусту и выкладываем ее на помидоры. Самым последним слоем еще раз выкладываем нарезанные кольцами огурцы.

Шаг 4: В каждую банку с ассорти добавляем соль, сахар и уксус (не забываем, что приведенное выше к-тво делится на две банки).

Шаг 5: Заливаем банки крутым кипятком. Накрываем из стерилизованными крышками и ставим банки на дно кастрюли, которую тоже наполняем горячей водой почти до крышек. Даем воде закипеть и держим в ней банки с салатом еще 10 минут.

Шаг 6: Достав банки из кипятка, их необходимо сразу закрутить, перевернуть на крышки и укутать в плед или одеяло. Так оставить до полного остывания.

Вот и все, на этом этапе ваш салат из огурцов и помидоров на зиму готов. Хранить его лучше в темном прохладном месте, где не будет солнечных лучей. А в качестве бонуса смотрите полезный видеорецепт приготовления овощного салата на зиму в домашних условиях.

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