Как закрыть ассорти из овощей: простой рецепт салата на зиму

Популярность различных салатов в качестве заготовок на зиму можно объяснить довольно просто: в холодные сезоны они прекрасно заменяют свежие овощи, долго хранятся, отлично подходят к большинству блюд, легко закрываются, а процесс их приготовления не отнимает много времени. Ранее мы уже говорили о салате из баклажанов, а также кабачках со свеклой. Сегодня рассмотрим простой и витаминный салат с огурцами и помидорами.
Мы вспомнили еще один простой рецепт, для которого также требуются простейшие ингредиенты и минимум времени. Но в итоге получается отличное дополнение к основным блюдам - легкий и витаминный салат с огурцами, помидором, луком и капустой с характерным кисло-сладким привкусом. Начнем с ингредиентов.
Составляющие овощного салата на зиму довольно просты. Приведенное здесь их количество рассчитано на две 500-граммовые банки. При желании закрыть больше огурцов с помидорами, рассчитывайте ингредиенты соответственно. Итак, нам понадобятся:
- Свежие огурцы (3-4 шт)
- Свежие помидоры (2 шт)
- Репчатый лук (2 шт)
- Белокочанная капуста (100 г)
- Соль (1 ч. ложка)
- Сахар (2 ч. ложки)
- Уксус 9% (4 ч. ложки)
Сам же процесс приготовления салата будет состоять из шести последовательных шагов. И вот с чего мы начнем:
Шаг 1: Стерилизуем банки и выкладываем на дно репчатый лук, который перед этим нарежем полукольцами.
Шаг 2: Далее режем кружочками огурцы и выкладываем второй слой. Третьим слоем делаем нарезанные кольцами помидорами.
Шаг 3: Для следующего слоя шинкуем капусту и выкладываем ее на помидоры. Самым последним слоем еще раз выкладываем нарезанные кольцами огурцы.
Шаг 4: В каждую банку с ассорти добавляем соль, сахар и уксус (не забываем, что приведенное выше к-тво делится на две банки).
Шаг 5: Заливаем банки крутым кипятком. Накрываем из стерилизованными крышками и ставим банки на дно кастрюли, которую тоже наполняем горячей водой почти до крышек. Даем воде закипеть и держим в ней банки с салатом еще 10 минут.
Шаг 6: Достав банки из кипятка, их необходимо сразу закрутить, перевернуть на крышки и укутать в плед или одеяло. Так оставить до полного остывания.
Вот и все, на этом этапе ваш салат из огурцов и помидоров на зиму готов. Хранить его лучше в темном прохладном месте, где не будет солнечных лучей. А в качестве бонуса смотрите полезный видеорецепт приготовления овощного салата на зиму в домашних условиях.
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