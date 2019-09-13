Любимая икра из синих: простой рецепт закуски из баклажанов

Икра из баклажанов или просто синих, как их называют даже чаще, - любимый рецепт хозяек. А все дело в том, что готовится закуска из простейших ингредиентов, очень просто, довольно быстро, а по готовности радует отличным вкусом, который дополнит буквально любое блюдо на вашем столе.
Вспоминаем сегодня классический рецепт икры из синеньких с небольшими, но проверенными нюансами. Следуя ему, практически все составляющие нашей закуски пропустим через мясорубку. Но не все. В этом и есть его фишка. А сперва к ингредиентам.
Для приготовления баклажанной икры нам потребуются основные овощи, а также несколько дополнительных, которые играют в этом рецепте очень важную роль. Итак, соберем следующие продукты:
- Баклажаны (2 кг)
- Помидоры (2 кг)
- Перец сладкий (1 кг)
- Морковь (600 г)
- Лук репчатый (400 г)
- Чеснок (1 головка)
- Зелень (1 пучок)
- Масло подсолнечное (300 г)
- Соль - (по вкусу)
- Перец молотый (по вкусу)
Ароматная икра из синих готовится всего в несколько шагов. Начнем с простого - с мытья всех овощей.
Шаг 1: Измельчаем ножом зелень. Чистим и делим на зубчики чеснок. Режем на дольки помидоры, баклажаны, морковь и перец - на полоски. Мелкими кубиками нарезаем лук.
Шаг 2: Хорошо нагреваем котелок и наливаем в него подсолнечное масло. Как только над маслом уже появляется дымка, добавляем к нему лук и сводим огонь к среднему. Так поджарим лук до появления золотистого оттенка.
Шаг 3: А пока жарится лук, пропускаем все овощи через мясорубку и постепенно добавляем их в котелок (пока без чеснока и зелени). Очередность добавления роли не играет. Добавляем и соль.
Шаг 4: Когда икра уже закипит, отмеряем еще около 50 минут для варки на малом огне. За 10 минут до готовности добавим чеснок и зелень. Добавим перец и все тщательно перемешаем.
Вот и все. На этом этапе ваша икра из баклажанов готова. Никогда не бойтесь попробовать ее перед тем, как начать заливать в банки. Вполне вероятно, что вам захочется добавить немного соли или перца. Если же все в порядке, смело раскладываем еше горячую икру в сухие стерильные банки и закатываем ключом. Хранить закуску лучше всего в погребе или любом другом темном прохладном месте.
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