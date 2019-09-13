Любимая икра из синих: простой рецепт закуски из баклажанов

Икра из баклажанов или просто синих, как их называют даже чаще, - любимый рецепт хозяек. А все дело в том, что готовится закуска из простейших ингредиентов, очень просто, довольно быстро, а по готовности радует отличным вкусом, который дополнит буквально любое блюдо на вашем столе.

Вспоминаем сегодня классический рецепт икры из синеньких с небольшими, но проверенными нюансами. Следуя ему, практически все составляющие нашей закуски пропустим через мясорубку. Но не все. В этом и есть его фишка. А сперва к ингредиентам.

Для приготовления баклажанной икры нам потребуются основные овощи, а также несколько дополнительных, которые играют в этом рецепте очень важную роль. Итак, соберем следующие продукты:

Баклажаны (2 кг)

(2 кг) Помидоры (2 кг)

(2 кг) Перец сладкий (1 кг)

(1 кг) Морковь (600 г)

(600 г) Лук репчатый (400 г)

(400 г) Чеснок (1 головка)

(1 головка) Зелень (1 пучок)

(1 пучок) Масло подсолнечное (300 г)

(300 г) Соль - (по вкусу)

- (по вкусу) Перец молотый (по вкусу)

Ароматная икра из синих готовится всего в несколько шагов. Начнем с простого - с мытья всех овощей.

Шаг 1: Измельчаем ножом зелень. Чистим и делим на зубчики чеснок. Режем на дольки помидоры, баклажаны, морковь и перец - на полоски. Мелкими кубиками нарезаем лук.

Шаг 2: Хорошо нагреваем котелок и наливаем в него подсолнечное масло. Как только над маслом уже появляется дымка, добавляем к нему лук и сводим огонь к среднему. Так поджарим лук до появления золотистого оттенка.

Шаг 3: А пока жарится лук, пропускаем все овощи через мясорубку и постепенно добавляем их в котелок (пока без чеснока и зелени). Очередность добавления роли не играет. Добавляем и соль.

Шаг 4: Когда икра уже закипит, отмеряем еще около 50 минут для варки на малом огне. За 10 минут до готовности добавим чеснок и зелень. Добавим перец и все тщательно перемешаем.

Вот и все. На этом этапе ваша икра из баклажанов готова. Никогда не бойтесь попробовать ее перед тем, как начать заливать в банки. Вполне вероятно, что вам захочется добавить немного соли или перца. Если же все в порядке, смело раскладываем еше горячую икру в сухие стерильные банки и закатываем ключом. Хранить закуску лучше всего в погребе или любом другом темном прохладном месте.

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