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Любимая икра из синих: простой рецепт закуски из баклажанов

Икра из баклажанов - любимый рецепт хозяек. И вот почему

пятница, 13 сентября 2019, 20:34
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Икра из баклажанов или просто синих, как их называют даже чаще, - любимый рецепт хозяек. А все дело в том, что готовится закуска из простейших ингредиентов, очень просто, довольно быстро, а по готовности радует отличным вкусом, который дополнит буквально любое блюдо на вашем столе.

Вспоминаем сегодня классический рецепт икры из синеньких с небольшими, но проверенными нюансами. Следуя ему, практически все составляющие нашей закуски пропустим через мясорубку. Но не все. В этом и есть его фишка. А сперва к ингредиентам.

Для приготовления баклажанной икры нам потребуются основные овощи, а также несколько дополнительных, которые играют в этом рецепте очень важную роль. Итак, соберем следующие продукты:

  • Баклажаны (2 кг)
  • Помидоры (2 кг)
  • Перец сладкий (1 кг)
  • Морковь (600 г)
  • Лук репчатый (400 г)
  • Чеснок (1 головка)
  • Зелень (1 пучок)
  • Масло подсолнечное (300 г)
  • Соль - (по вкусу)
  • Перец молотый (по вкусу)

Ароматная икра из синих готовится всего в несколько шагов. Начнем с простого - с мытья всех овощей.

Шаг 1: Измельчаем ножом зелень. Чистим и делим на зубчики чеснок. Режем на дольки помидоры, баклажаны, морковь и перец - на полоски. Мелкими кубиками нарезаем лук.

Шаг 2: Хорошо нагреваем котелок и наливаем в него подсолнечное масло. Как только над маслом уже появляется дымка, добавляем к нему лук и сводим огонь к среднему. Так поджарим лук до появления золотистого оттенка.

Шаг 3: А пока жарится лук, пропускаем все овощи через мясорубку и постепенно добавляем их в котелок (пока без чеснока и зелени). Очередность добавления роли не играет. Добавляем и соль.

Шаг 4: Когда икра уже закипит, отмеряем еще около 50 минут для варки на малом огне. За 10 минут до готовности добавим чеснок и зелень. Добавим перец и все тщательно перемешаем.

Вот и все. На этом этапе ваша икра из баклажанов готова. Никогда не бойтесь попробовать ее перед тем, как начать заливать в банки. Вполне вероятно, что вам захочется добавить немного соли или перца. Если же все в порядке, смело раскладываем еше горячую икру в сухие стерильные банки и закатываем ключом. Хранить закуску лучше всего в погребе или любом другом темном прохладном месте.

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