Американка бросила работу, чтобы найти любимую собаку: ее решение помогло псу выжить

Женщина из штата Вашингтон провела почти два месяца в поисках сбежавшей собаки. Отказываясь сдаваться, она сделала все возможное, чтобы найти свою любимую 7-летнюю бордер-колли Кэти. Bored Panda пишет, что для этого хозяйке даже пришлось уйти с работы. Но усилия женщины были вознаграждены: истощенную Кэти нашли в соседнем штате 2 месяца спустя.

Колли сбежала из гостиничного номера, когда ее владельцы Кэрол и Верн Кинг отлучились на обед. Женщина рассказала, что Кэти - ласковая и дружелюбная, но очень пугливая собака, и могла сбежать из отеля из-за грозы.

Пара обыскала территорию отеля и до раннего утра звала Кэти, но животное не возвращалось. На следующий день супруги продолжил поиски, расклеил листовки, расспрашивали прохожих и размещали сообщения в социальных сетях. Всего женщина разместила в городе и его окрестностях около 500 листовок, а для вечерних поисков они с мужем приобрели очки ночного видения.

"Это было изнуряюще, меня наизнанку выворачивало", - призналась Карэн газете Daily Inter Lake.

Дни превращались в недели, информация о пропавшей Кэти распространилась в интернете, и пользователи Facebook создали несколько групп, в которых передавали преданной владелице слова поддержки и любую информацию, которая могла бы ей помочь. Ей, однако, пришлось бросить работу на почте, чтобы не терять драгоценного времени. Оказалось, не зря.

Рано утром в воскресенье, 15 сентября, хозяйке позвонил мужчина из соседнего штата и сообщил, что в его двор приходила собака, соответствующая описанию Кэти. Буквально накануне Кинг и ее подруга разместили листовки в его районе. Но к тому времени, когда они прибыли в указанное место, собака уже исчезла.

Супруги Кинг решили прогуляться в окрестностях и осмотреть местность в бинокль. Они встретили гуляющую пару и спросили, видели ли они черно-белую колли. Оказалось, что мужчина видел похожую собаку, направляющуюся на север. Кинг дала ему листовки и собиралась продолжить свой путь, как вдруг его спутница указала на тенистое дерево и спросила: "Это не ваша собака?"

Удивительно, но под деревом действительно лежала Кэти.

"Я просто обняла ее и не собиралась отпускать, - вспоминает счастливая хозяйка. - Слезы лились ручьем, мы кричали и обнимались. Проезжавшие мимо люди выходили из своих машин и обнимали нас. Я думаю, что весь район знал, что мы нашли ее".

После того, как Кэти отвезли в местную ветеринарную клинику, Кинг узнала, что ее собака потеряла 5,5 килограммов, была сильно обезвожена и истощена. При этом доктор сразу же узнал животное, спросив: "Неужели это знаменитая Кэти?"

Собаке немедленно поставили капельницу и назначили специальную диету, давая по две столовых ложки пищи каждые два часа. Несмотря на то, что животное очень изголодалось, сейчас от нее ожидают полного выздоровления.

Парень попросил в эфире денег на пиво, а в итоге собрал 1 млн долларов для детской больницы

Мужчина с деменцией после 12 лет брака сделал жене предложение: она снова сказала ему "да".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.