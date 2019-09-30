Шоколадный бисквитный торт за час: простой рецепт вкусного десерта

Торт - обязательный атрибут любого праздничного стола. Многим кажется, что приготовить его самостоятельно достаточно трудно. Однако, это совсем не так.

Чтобы сделать вкусный и красивый торт своими руками нужно всего лишь выполнить несколько простых шагов. С этой задачей справятся не только профессионалы-кондитеры, но и любой желающий. Важно только четко соблюдать пропорции и следовать рецепту.

Для приготовления торта нам потребуются простые ингредиенты: мука (375 г), сахар (400 г), какао-порошок (50 г), разрыхлитель для теста (2 ч. л.), растительное масло (235 мл), ванильный сахар (10 г), соль (щепотка). Для крема: вода (300 мл), какао (5 ст. л.), сахарная пудра (250 г), мука пшеничная (60 г), тертый шоколад (для украшения).

Шаг 1: Смешать все сухие ингредиенты. В миску всыпать сахар, какао, муку, соль, разрыхлитель, ванильный сахар. Все это тщательно перемешать.

Шаг 2: Налить воду в другую миску. В нее аккуратно всыпать получившуюся сухую смесь.

Шаг 3: Осторожно влить растительное масло и перемешать до однородной массы. Можно использовать блендер, чтобы не было комочков.

Шаг 4: Вылить тесто в форму и выпекать 60 минут при температуре 160 градусов.

Шаг 5: Пока коржи пекутся, готовим простой крем. Муку смешиваем с какао и сахарной пудрой, добавляем в смесь воду. Перемешиваем до растворения комочков. Ставим на медленный огонь и помешивая варим до загустения.

Шаг 6: Остудить готовый бисквит, разрезать его на коржи.

Шаг 7: Каждый корж смазать кремом, сложить торт и украсить его сверху тертым шоколадом.

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