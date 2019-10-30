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Ароматный кукурузный хлеб в мультиварке: простой рецепт и советы приготовления

Как приготовить вкусный и полезный хлеб своими руками

среда, 30 октября 2019, 07:00
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Домашний хлеб гораздо полезнее и вкуснее магазинного. "Но ведь его так сложно готовить", - ответите вы. "Вовсе нет! Особенно в том случае, если у вас есть мультиварка", - возразим мы и расскажем в этом материале обо всех тонкостях и хитростях этого процесса.

Для приготовления кукурузного домашнего хлеба нам понадобятся следующие ингредиенты: мука кукурузная (1 стакан), мука пшеничная (3 стакана), дрожжи сухие (1.5 ч. л.), вода (300 мл), масло подсолнечное (25 мл), соль (1 ч. л.), сахар (1.5 ч. л.).

Шаг 1: Дрожжи размешать в 100 мл теплой воды.

Шаг 2: Всыпать сахар и одну ложку пшеничной муки, перемешать и оставить под крышкой на 20 минут.

Шаг 3: Всыпать соль и влить подсолнечное масло, тщательно перемешать.

Шаг 4: Добавить кукурузную муку и размешать тесто до однородного состояния.

Шаг 5: Просеять пшеничную муку и всыпать ее в общую смесь. Замесить густое тесто.

Шаг 6: Чашу мультиварки смазать маслом, положить в нее тесто, накрыть тканью и дать постоять около часа в теплом месте.

Шаг 7: В мультиварке выбрать режим "Выпечка" и выпекать хлеб 60 минут. Затем перевернуть буханку, снова включить программу "Выпечка" и дать доготовиться еще минут 15-20.

Шаг 8: Достать хлеб из чаши, остудить, нарезать на кусочки и подавать к столу.

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