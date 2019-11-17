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Засмотрелись на хурму? Что нужно знать о популярном фрукте осени

Как правильно выбирать хурму, ее польза и вред

воскресенье, 17 ноября 2019, 07:00
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Многие из нас любят хурму, но далеко не все знают, как правильно ее выбирать. Также многие забывают о том, что у хурмы есть не только полезные, но и вредные свойства. Обо всех этих подробностях мы расскажем в этом материале.

Как выбирать хурму

Важно выбирать фрукты с мягким бочком, это значит, что плод достаточно зрелый и будет сладким и вкусным. Также нужно обращать внимание на листики, они должны быть максимально сухими.

Еще один важный момент - тонкая шкурка. Это можно проверить, если слегка надавать на фрукт. Если хотите сладкую и сочную хурму, выбирайте сорт "королек", он не зря считается самым вкусным и популярным.

Хурма - польза и вред

У хурмы немало полезных свойств. Например, этот фрукт богат витаминами А, С и В, также в нем содержатся различные микроэлементы: йод, железо, кальций, калий, фосфор, марганец, магний.

Однако, у этого фрукта есть и вредные качества. Плод содержит около 25% сахарозы, это значит, что хурму нельзя есть диабетикам и людям с нарушением работы поджелудочной железы. Также в хурме много танинов, эти вещества в больших дозах могут действовать на организм как яд. Больше всего их в шкурке, поэтому ее нужно снимать.

Именно из-за танинов хурму нельзя детям до трех лет и людям, которые страдают различными желудочными и кишечными заболеваниями. Если организм плохо справляется с танинами, хурма может вызвать понос, рвоту и другие расстройства.

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