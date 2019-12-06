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В сети нашли самую ленивую лошадь, которая ведет себя в точности как мы на выходных: видео

Всего за сутки ролик с животным собрало более миллиона просмотров

пятница, 6 декабря 2019, 15:55
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Пользователи соцсетей не могут налюбоваться лошадью в коротком видео Facebook-паблика LADBible. Автору ролика удалось заснять, возможно, самое ленивое животное, которое довольствуется отдыхом и вкусняшками.

На видео молодой конь лежа пытается дотянуться до корзинки с едой, но в итоге переворачивает ее на себя. Курьез ничуть не смущает животное, которое довольно продолжает жевать рассыпавшуюся еду.

На странице паблика в Facebook ролик всего за сутки собрал более миллиона просмотров, свыше 3 тысячі репостов и 14 с лишним тысяч комментариев, в которых пользователи сети признаются, что узнают в забавном поведении животного себя.

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