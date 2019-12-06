В сети нашли самую ленивую лошадь, которая ведет себя в точности как мы на выходных: видео

Пользователи соцсетей не могут налюбоваться лошадью в коротком видео Facebook-паблика LADBible. Автору ролика удалось заснять, возможно, самое ленивое животное, которое довольствуется отдыхом и вкусняшками.

На видео молодой конь лежа пытается дотянуться до корзинки с едой, но в итоге переворачивает ее на себя. Курьез ничуть не смущает животное, которое довольно продолжает жевать рассыпавшуюся еду.

На странице паблика в Facebook ролик всего за сутки собрал более миллиона просмотров, свыше 3 тысячі репостов и 14 с лишним тысяч комментариев, в которых пользователи сети признаются, что узнают в забавном поведении животного себя.

Ранее мы рассказывали о милом корги, который собрал в Instagram 50 тысяч поклонников. Его лучшие фото заставят вас улыбаться.

Читайте также историю мужчины, который сбил на дороге пса и ужаснулся - животное выжило, просто это оказался вовсе и не пес.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.