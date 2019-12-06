Владелец популярной в Instagram кошки собирается отправить ее прах в космос

1 декабря владелец знаменитой в соцсетях кошки Лил Баб сообщил о ее смерти, и теперь надеется отправить ее прах на орбиту Земли, пишет People.

Майк Бридавский подтвердил, что намерен сделать Баб "астронавтом в загробной жизни", а также установить прямой эфир со спутника, чтобы скорбящие фанаты могли наблюдать за вечным путешествием кошки.

Инициатива Бридавского носит благотворительный характер. Мужчина ожидает, что каждый раз, когда спутник с прахом Баб будет совершать оборот вокруг планеты, поклонники кошки смогут вносить пожертвования, которые пойдут на исследования и помощь бездомным домашним животным.

Осуществить дорогостоящую миссию Бридавский намерен с помощью краудсорсинга и аэрокосмической программы Университета Пердью, где больная агрессивной костной инфекцией Баб получала неотложную помощь.

Новость о кончине знаменитого животного была опубликована на странице Баб в Instagram, где на нее подписано более 2,4 млн человек. Бридавский рассказал, что кошка была веселой в ночь перед смертью, но "неожиданно и мирно скончалась во сне".

Кроме остеомиелита, кошка страдала от генетических мутаций. Она родилась без зубов, и этим объясняется ее характерная внешность - торчащий изо рта язычок. Также у Лил Баб был дварфизм, из-за чего она до самой смерти в возрасте 8 лет была похожа на котенка.

Популярность кошки в соцсетях помогла ее хозяину собрать 700 тысяч долларов на помощь животным, запустить кампанию по изучению генетических мутаций и создать первый национальный фонд для домашних животных с особыми потребностями.

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