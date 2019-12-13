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Классический капустняк с пшеном за час: простой рецепт и советы приготовления

Лучший рецепт популярного блюда для всей семьи

пятница, 13 декабря 2019, 07:00
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Капустняк - сытное и вкусное блюдо традиционной украинской кухни. Вся прелесть этого супа в том, что он может заменить полноценный обед. Также его достаточно просто приготовить самостоятельно, если знать некоторые хитрости и следовать рецепту, который мы опишем в этом материале.

Итак, для приготовления супа вам понадобятся следующие ингредиенты: бульон из любого мяса или птицы на ваш вкус (1 л), квашеная капуста (250 г), картофель (4 шт.), морковь (2 шт.), чеснок (2 зубчика), лук (2 шт.), пшено (0.5 стакана), томатная паста (2 ст. л.), мука (1 ст. л.), соль и перец (по вкусу).

Шаг 1: Все овощи нужно тщательно помыть и почистить.

Шаг 2: Картофель нарезать на небольшие кусочки, пшено промыть, лук, чеснок и морковь мелко нарубить, квашеную капусту промыть холодной водой.

Шаг 3: Налить бульон в кастрюлю, положить туда картофель и пшено и довести до кипения.

Шаг 4: Сделать минимальный огонь, добавить соль и перец и оставить вариться, периодически перемешивая.

Шаг 5: Лук и чеснок обжарить на растительном масле около 5 минут, затем добавить морковь и готовить еще 5-7 минут.

Шаг 6: Добавить на сковороду томатную пасту, немного посолить и оставить тушиться под крышкой 5 минут.

Шаг 7: Всыпать муку, быстро перемешать и сразу же снять с огня.

Шаг 8: Когда картофель будет готов, достать половину и размять в пюре.

Шаг 9: Добавить в бульон пюре, овощную зажарку, тщательно все перемешать и довести до кипения. Затем всыпать капусту и выглючить огонь.

Шаг 10: Перед подачей супу нужно дать настояться минимум 20 минут. Подавать капустняк следует со сметаной.

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