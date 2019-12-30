Что не стоит подавать на новогодний стол: 10 блюд, которыми не удивишь

Собираетесь отметить Новый год оригинально и современно? Хотите организовать свой праздник без устаревших штампов и надоевших угощений? В этом материале мы перечислим традиционные новогодние блюда, которыми уже никого не получится удивить.

Конечно же, нет ничего плохого в том, чтобы следовать традициям и приготовить на Новый год привычную и любимую с детства еду. Но если вы представляете ваш праздник более необычным, вам стоит знать, какие блюда не нужно подавать на стол.

Начнем с салатов. Однозначно банальными являются Оливье, салат с крабовыми палочками, Мимоза, Шуба. Также современное меню исключает винегрет. Вообще, все калорийные салаты с обилием майонеза, картошки и прочих "тяжелых" продуктов в современном мире кулинарии уже считаются не совсем актуальными.

Также не стоит готовить слишком жирную и очень соленую еду. Например, отказаться следует от холодца с хреном, от соленых огурцов и помидоров. Жареная курица, свинина и бутерброды со шпротами, как вы понимаете, тоже не подходят для празднования в стиле модерн.

"Что же тогда подавать на стол?" - спросите вы. Чтобы максимально развернуто ответить на этот вопрос, наши эксперты ранее составили список оригинальных блюд на Новый год, которыми можно заменить устаревшие рецепты. Также мы пошагово раписали, как приготовить каждое необычное и вкусное угощение.

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