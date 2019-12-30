RU  UA

Лайм

Что не стоит подавать на новогодний стол: 10 блюд, которыми не удивишь

Какие рецепты уже давно устарели

понедельник, 30 декабря 2019, 19:00
читати статтю українською

Собираетесь отметить Новый год оригинально и современно? Хотите организовать свой праздник без устаревших штампов и надоевших угощений? В этом материале мы перечислим традиционные новогодние блюда, которыми уже никого не получится удивить.

Конечно же, нет ничего плохого в том, чтобы следовать традициям и приготовить на Новый год привычную и любимую с детства еду. Но если вы представляете ваш праздник более необычным, вам стоит знать, какие блюда не нужно подавать на стол.

Начнем с салатов. Однозначно банальными являются Оливье, салат с крабовыми палочками, Мимоза, Шуба. Также современное меню исключает винегрет. Вообще, все калорийные салаты с обилием майонеза, картошки и прочих "тяжелых" продуктов в современном мире кулинарии уже считаются не совсем актуальными.

Также не стоит готовить слишком жирную и очень соленую еду. Например, отказаться следует от холодца с хреном, от соленых огурцов и помидоров. Жареная курица, свинина и бутерброды со шпротами, как вы понимаете, тоже не подходят для празднования в стиле модерн.

"Что же тогда подавать на стол?" - спросите вы. Чтобы максимально развернуто ответить на этот вопрос, наши эксперты ранее составили список оригинальных блюд на Новый год, которыми можно заменить устаревшие рецепты. Также мы пошагово раписали, как приготовить каждое необычное и вкусное угощение.

загрузка...

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Салат с креветками и кукурузой: простой рецепт для праздничного стола

Интересный вариант угощения для вашего праздника

Новогодний чек-лист: 7 пунктов, о которых нельзя забыть к праздникам

Проверьте, ничего ли вы не забыли подготовить к Новому году

Готовим горячий глинтвейн к праздникам: пошаговый рецепт и секреты с приправами

Как приготовить самый популярный зимний напиток

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: