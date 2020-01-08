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Как приготовить торт Орео с крошкой печенья: пошаговый рецепт и советы

Простой и вкусный рецепт торта на любой случай

среда, 8 января 2020, 07:00
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Совсем не обязательно тратить кучу времени, чтобы самостоятельно приготовить вкусный и оригинальный торт на праздник или просто к чаю. В этом материале мы расскажем вам, как сделать торт из самых простых ингредиентов. Это угощение точно понравится вам и вашим гостям.

Итак, для приготовления простого торта вам понадобятся следующие продукты: печенье Орео (2 упаковки), сливочный сыр Маскарпоне (2 коробочки), также его можно заменить сметаной и нежирным творогом (по 1 упаковке каждого ингредиента), ванилин (щепотка), сахар по вкусу, взбитые сливки в баллоне (для украшения), несколько кусочков черного шоколада (для украшения).

Шаг 1: Печенье нужно измельчить в крошку при помощи скалки, мясорубки или блендера. Затем добавить ложку начинки (сливочного сыра или сметаны), тщательно перемешать.

Шаг 2: В форму для торта выложить половину "теста" ровным слоем.

Шаг 3: Теперь нужно приготовить начинку. Сливочный сыр или сметану с творогом нужно хорошенько взбить миксером до получения пышной воздушной массы. Теперь следует добавить сахар и ванилин и взбить все еще раз несколько минут.

Шаг 4: Выложить начинку на тесто, отправить в холодильник на 30 минут, чтобы начинка немного застыла. Затем выложить оставшееся тесто, сделать еще один слой начинки. Снова отправить в холодильник.

Шаг 5: Готовый торт украсить взбитыми сливками и посыпать тертым шоколадом. Также можно положить сверху несколько целых печенюшек.

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