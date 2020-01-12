Шоколадный торт с фруктами за час: простой рецепт на каждый день

Думаете, что приготовить торт - сложное занятие, требующее специальных знаний, умений и кучи времени? А вот и нет. В этом материале мы расскажем вам, как приготовить вкусный и оригинальный торт всего за один час. Этот рецепт настолько простой, что с ним справится кто угодно.

Итак, для приготовления шоколадного торта с фруктами вам понадобятся следующие ингредиенты: сахар (2 стакана), мука (2 стакана), какао (4 ст. л.), разрыхлитель (1 ч. л.), сода (1 ч. л.), соль (1 ч. л.), яйца (2 шт.), молоко (1 стакан), растительное масло (0.5 стакана), ванилин (0.5 ч. л.), кипяченая вода (1 стакан). Для крема: сливочное масло (1 упаковка), какао (0.5 стакана), сахарная пудра (3 стакана), ванилин (0.5 ч. л.), молоко (треть стакана). Любые фрукты или ягоды на ваш вкус.

Шаг 1: Все сухие ингредиенты для теста нужно смешать между собой.

Шаг 2: Затем следует добавить яйца, молоко, растительное масло и ванилин. Все тщательно взбить миксером примерно 2 минуты.

Шаг 3: Теперь в смесь нужно аккуратно всыпать муку. Делать это стоит постепенно, чтобы не было комочков.

Шаг 4: Влить в тесто воду и снова все хорошенько взбить миксером.

Шаг 5: Смазать маслом и немного присыпать мукой форму для выпечки, вылить в нее тесто.

Шаг 6: Отправить тесто в духовку на 35 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 7: Пока пекутся коржи, следует заняться кремом. Для начала нужно растопить сливочное масло и смешать его с какао.

Шаг 8: Затем добавить сахарную пудру, молоко и ванилин. Взбить миксером на средней скорости до получения густой однородной массы.

загрузка...

Шаг 9: Фрукты помыть, почистить и нарезать на тонкие кусочки. Часть фруктов можно оставить для украшения.

Шаг 10: Разрезать готовый и немного остывший бисквит на коржи, смазать каждый корж кремом, сверху положить слой фруктов и сложить торт.

Шаг 11: Готовый торт украсить оставшимся кремом и кусочками фруктов. Также можно натереть сверху немного шоколада.

Также ранее мы рассказали про десерты и сладости, от которых не поправляются. Не знаете, что слопать к чаю после 18:00? Все самые интересные, полезные и вкусные варианты вы найдете в отдельном материале.

Читайте на The Lime, как приготовить легкий чизкейк с джемом. Для создания этого десерта нужно всего лишь следовать простой пошаговой инструкции и знать несколько хитростей.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.