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10 идей маникюра ко Дню святого Валентина, которые ты сможешь воплотить сама

Какой дизайн ногтей сделать на 14 февраля

четверг, 23 января 2020, 20:08
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Близится самый романтичный праздник года - День святого Валентина. Вы уже решили, какой вариант маникюра выбрать для этой даты? В нашем материале мы собрали самые оригинальные, красивые и интересные идеи дизайна ногтей на 14 февраля, которые вы сможете воплотить своими руками.

Хорошим вариантом маникюра на День Валентина могут стать простые узоры. Нарисовать их можно при помощи различных кисточек, зубочисток или же наклеек-трафаретов.

Также, используя трафареты разной формы, можно сделать самые различные узоры. Часть ногтя нужно заклеить, чтобы она осталась чистой, а остальное поле закрасить, как раскраску.

Отлично смотрятся простые варианты дизайна с различными наклейками и декором. Вы можете использовать стикеры, стразы, бусинки и прочие украшения на ваш вкус. Крепить их следует при помощи специального клея для ногтей.

Классика всегда в моде, поэтому простой аккуратный нюд будет актуален, как всегда. Украсить его можно рассыпчатыми блестками или небольшим градиентом.

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И, конечно же, нельзя забывать об объемных украшениях. Их нужно использовать аккуратно, чтобы ногти не выглядели слишком массивными. Немного камушков, сердечки, красивые "заклепки" - все это можно красиво вписать в маникюр, просто используя немного клея и фантазии.

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