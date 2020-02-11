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Илон Маск рассказал о своей худшей работе - доставка еды и касса в Маке кажутся раем

Сегодня 48-летний Маск вспоминает об этом опыте с улыбкой

вторник, 11 февраля 2020, 14:45
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Американский бизнесмен, глава компаний Tesla и Space X Илон Маск принял участие в записи подкаста Third Row Tesla и поведал слушателям о своем худшем месте работы. И если вы стыдитесь вспоминать о работе за кассой в "МакДональдс" или на доставке еды, поверьте, некоторым найдется, что на это ответить.

По словам предпринимателя, в 1988 году в возрасте 17 лет он переехал из ЮАР в Канаду. Деньги на перелет Маск накопил с продажи акций фармацевтических компаний, а вот дальше парню без опыта работы пришлось потрудиться.

Сперва Маску удалось устроиться на пшеничную ферму. Еще позже - на лесопилку в Ванкувере, где его задачей стала чистка котлов, в которых потом сжигали древесину. На этой работе будущий любимчик соцсетей продержался всего четыре дня, но каждый из них ему приходилось бороться со страхом за свою жизнь.

Дело в том, что работа по чистке котлов действительно была опасной: для забора мусора из котла Маску приходилось путешествовать по узкому туннелю. Для этого у него был определенный отрезок времени. И если бы проход вдруг оказался заблокированным, то так быстро спасти застрявших людей не удалось бы.

Кроме этого, находясь в туннеле, работникам приходилось каждые 15 минут менять положение тела, чтобы не получить обморожение. Но сегодня 48-летний Маск вспоминает все это с улыбкой. Как и тот факт, что после четырех дней работы на лесопилке ему удалось получить повышенную зарплату.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: Илон Маск

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