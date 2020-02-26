В Австралии из больницы сбежал бабуин с двумя "женами": его собирались стерилизовать

25 февраля в Сиднее три бабуина вырвались на свободу во время транспортировки в больницу, где один из них (самец) должен был пройти вазэктомию, пишет The Guardian.
Первые сообщения о побеге животных прозвучали в эфире сиднейского радио 2GB: шокированный звонивший сказал ведущему, что только что видел группу бабуинов.
"Приятель, я совершенно серьезен, я в Королевском госпитале принца Альберта, здесь 6 этаже, я просто смотрел на парковку… и на парковке было три бабуина, - сказал он. - Я серьезно. У них даже были блестящие красные задницы".
Во вторник вечером полиция штата Новый Южный Уэльс подтвердила, что они поймали приматов чуть более чем через час после побега. Министр здравоохранения штата Брэд Хаззард заявил, что бабуины направлялись в исследовательский центр из своей колонии, но сбежали из-за неисправного замка на грузовике. Бабуин-беглец оказался 15-летним лидеров своей стаи. Чтобы он вел себя спокойней, в путешествии его сопровождали две молодые самки.
"Ему потребовалась вазэктомия, потому что у него не было желания продолжать размножаться. Иначе пришлось бы вывести его из стаи, - сказал министр. - Таким образом, он может оставаться со своей семьей до старости".
Хаззард добавил, что после неудачной попытки побега бабуины отдыхали и лакомились бананами, паприкой, яблоками и хлебом. В связи с инцидентом операцию перенесли на один день. После стерилизации трио отправиться обратно в колонию, где их ждет еще четыре самки.
В 2016 году газета Sydney Morning Herald сообщила, что в Сиднее была выведена колония бабуинов для медицинских исследований. Представители Университета Сиднея заявили, что хотя исследования на приматах ограничены, "небольшое количество животных" все еще тестируется.
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