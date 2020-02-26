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В Австралии из больницы сбежал бабуин с двумя "женами": его собирались стерилизовать

Трио беглецов скрывалось от полиции больше часа, но рука закона все равно их настигла

среда, 26 февраля 2020, 12:45
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25 февраля в Сиднее три бабуина вырвались на свободу во время транспортировки в больницу, где один из них (самец) должен был пройти вазэктомию, пишет The Guardian.

Фото: Pixino.com

Первые сообщения о побеге животных прозвучали в эфире сиднейского радио 2GB: шокированный звонивший сказал ведущему, что только что видел группу бабуинов.

"Приятель, я совершенно серьезен, я в Королевском госпитале принца Альберта, здесь 6 этаже, я просто смотрел на парковку… и на парковке было три бабуина, - сказал он. - Я серьезно. У них даже были блестящие красные задницы".

Фото: Twitter

Во вторник вечером полиция штата Новый Южный Уэльс подтвердила, что они поймали приматов чуть более чем через час после побега. Министр здравоохранения штата Брэд Хаззард заявил, что бабуины направлялись в исследовательский центр из своей колонии, но сбежали из-за неисправного замка на грузовике. Бабуин-беглец оказался 15-летним лидеров своей стаи. Чтобы он вел себя спокойней, в путешествии его сопровождали две молодые самки.

"Ему потребовалась вазэктомия, потому что у него не было желания продолжать размножаться. Иначе пришлось бы вывести его из стаи, - сказал министр. - Таким образом, он может оставаться со своей семьей до старости".

Хаззард добавил, что после неудачной попытки побега бабуины отдыхали и лакомились бананами, паприкой, яблоками и хлебом. В связи с инцидентом операцию перенесли на один день. После стерилизации трио отправиться обратно в колонию, где их ждет еще четыре самки.

Фото: Twitter

В 2016 году газета Sydney Morning Herald сообщила, что в Сиднее была выведена колония бабуинов для медицинских исследований. Представители Университета Сиднея заявили, что хотя исследования на приматах ограничены, "небольшое количество животных" все еще тестируется.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: животные

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