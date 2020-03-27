Как приготовить дома полезный чай матча: простой рецепт и свойства

В последнее время одним из трендов в кофейнях стал японский зеленый чай матча. Популярности напитку добавляет и тот факт, что он обладает так называемым anti-age-эффектом и очищает организм от токсинов.

Как приготовить чай матча и почему его стоит выбрать вместо кофе, мы расспросили ведущую Нового канала Аню Олицкую.

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"Когда мы делаем обычный зеленый чай, то завариваем листья и потом их выбрасываем. В случае с чаем матча мы пьем раствор, насыщенный измельченными в пыль чайными листьями. По сути, это растворенная чайная пудра, — объяснила ведущая. - Для меня матча - это жидкий суперфуд, так как весь полезный состав чая (витамин С, минералы, антиоксиданты) сразу попадает в организм".

Кроме того, чай матча богат хлорофиллами, которые помогают вывести токсины из организма, и полифенолами, которые "тормозят" старение, снижают давление и регулируют содержание сахара в крови. И хотя кофеина в одной чашке матчи столько же, сколько в чашке кофе, этот чай намного полезнее.

"Чай матча содержит редкий компонент - аминокислоту L-тианин. Она компенсирует побочные эффекты от кофеина и позволяет сосредоточиться без лишнего возбуждения. Но все-таки лучше пить чай, как минимум, за шесть часов до сна, - добавила Олицкая. - Очень важно купить чай качественный и без сахара. Одной упаковки хватает на два месяца, если не больше".

Фото: Unsplash

Итак, как же выглядит рецепт чая матча:

Шаг 1: 4 г порошка (это неполная чайная ложка) залейте горячей водой (60-80 градусов). Кипятком заливать чай матча не стоит, так как он убивает большую часть витаминов.

Шаг 2: Специальным венчиком взбейте матчу, чтобы растворился весь порошок.

Шаг 3: Взбейте немного растительного миндального молока или апельсинового фреша и добавьте туда матчу.

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