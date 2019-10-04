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Студентки актерской школы обвинили известного актера в сексуальной эксплуатации

Скандал вокруг актерской школы Джеймса Франко не утихает с 2018 года

пятница, 4 октября 2019, 14:13
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Актеру и режиссеру Джеймсу Франко, известному по фильмам "Человек-паук", "127 часов" и "Горе-творец", предъявили иск за сексуальные домогательства и дискриминацию по отношению к бывшим студенткам его школы актерского мастерства.

Издание The Hollywood Reporter сообщает, что иск подали две из пяти женщин, выступивших против Франко в январе 2018 года. Но если тогда они требовали перемен и извинений, теперь конфликт обострился.

Женщины утверждают, что 41-летний Франко в своей школе актерского мастерства убеждал студенток обнажаться и склонял их к сексу, обещая открыть возможности для трудоустройства.

Сараз Тизер-Каплан и Тони Гаал заявили что школа была уловкой, чтобы создать "постоянный поток молодых женщин для объективации и эксплуатации". Также учреждению назвали мошенническим из-за ложных надежд на получение рабочих мест в фильмах Франко.

Женщины говорят, что киностудия Франко "Studio 4" предлагала дополнительные мастер-классы по секс-сценам, которые лично преподавал актер. Тизер-Каплан утверждает, что Франко злился, когда женщины отказывались ходить топлесс, и заставлял студентов подписать согласие на участие в сценах, требующих наготы.

Адвокат Франко Майкл Плонскер ответил на жалобу бывших студенток в заявлении The Hollywood Reporter.

"Это не первый раз, когда эти претензии выдвигаются, и они уже были опровергнуты. У нас не было возможности рассмотреть жалобу подробно, так как ее передали в печать прежде, чем подали. Джеймс будет не только защищать себя, но также потребует возмещения убытков от истцов и их адвокатов за подачу этого гнусного публичного иска", - сказал он.

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