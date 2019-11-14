Ирина Билык попала в скандал с концертом: певица объяснилась перед поклонниками

В Харькове разгорелся скандал вокруг концерта, на котором выступала украинская певица Ирина Билык. Зрители выразили недовольство тем, что пришли послушать выступление своего кумира, а попали на "Парад звезд" с детьми. Сама артистка вышла на сцену только в конце и спела всего три песни.

Как оказалось, всему виной стала афиша, на которой была размещена некорректная информация: харьковчан приглашали на Международный благотворительный фестиваль-конкурс искусства Sunflowerfest, но поскольку на плакате был изображен портрет Ирины Билык, зрители рассчитывали на сольный концерт звезды.

К тому же на билетах было указано - "Ирина Билык. Гала-концерт "Парад звезд".

Обманутые поклонники после концерта потребовали вернуть им деньги за билет (цена варьировалась от 250 до 1200 гривен). Однако организаторы это делать отказались. А некоторые посетители даже написали заявление в полицию.

Ситуацию решила прокомментировать и Ирина Билык. На своей странице в Instagram певица написала возмущенный пост, в котором заявила, что организатор ее выступления "алчно обманул ее аудиторию".

"Мое выступление вчера, 12.11 в Харькове было четко регламентировано с организатором, то есть наши договоренности ограничивались тремя песнями. Ни о каком сольном концерте речи не было и договоренностей тоже, что я и моя команда смело можем подтвердить. Я в гневе и забыла когда в последний раз была так расстроена", - написала артистка.

Билык также добавила, что едва сдерживается, чтобы не назвать имена организаторов, которые обманули ее поклонников.

"Но у меня не доска позора, а тем кому надо сами поймут о ком я и, надеюсь, больше никогда не станут с вами работать", - отметила певица.

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