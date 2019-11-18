Шпион КГБ годами работал на королевскую семью: его историю показали в сериале "Корона"

На Netflix стартовал 3 сезон сериала о королевской семье Великобритании "Корона". События в нем разворачиваются в 1960-х, и уже в первом эпизоде зрителей знакомят с сэром Энтони Блантом - оценщиком картин королевы, который занимал эту должность в течение 27 лет. Первые 19 лет при дворе Блант действовал как шпион КГБ, в чем признался в обмен на иммунитет от судебного преследования. После этого он оставался во дворце еще 8 лет, и его увлекательную историю рассказало издание Esquire.

Блант родился в графстве Хэмпшир на юге Англии и получил образование в Кембриджском университете. Во время обучения в 1933 году он посетил СССР, а в 1934-м был завербован в качестве шпиона для КГБ. Оставшиеся годы в Кембридже он провел, расширяя шпионское кольцо.

Во времена Второй мировой войны Блант служил в британской армии, часто передавая разведданные о немцах в Советский Союз. В то время он успешно вывез из Германии компрометирующие письма, которыми герцог Виндзорский (дядя королевы, отрекшийся от престола) обменивался с Гитлером. Блант также был троюродным братом матери королевы, в 1956 году его посвятили в рыцари и дали работу в королевской картинной галерее.

Сэр Энтони Блант входил в Кембриджскую пятерку - ядро сети советских агентов, которые действовали в Великобритании с начала 30-х годов на протяжении всей Второй мировой войны, вплоть до середины 50-х. Кольцо шпионов с кембриджским образованием привлекло внимание общественности, когда в 1951 году британские дипломаты Дональд Маклин и Гай Берджесс внезапно бежали в СССР. Ким Филби, еще один член Совета, был офицером британской разведки, которому, несмотря на серьезные подозрения, удавалось сохранять прикрытие до 1963 года.

Американец Майкл Стрейт, которого Блант пытался завербовать в Кембридже, сообщил британской разведке о шпионаже высокопоставленной особы. Блант, которого ранее подозревали и допрашивали 11 раз, решил признаться в обмен на иммунитет от судебного преследования.

Сериал Корона показывает, как королевская семья узнала секрет и удерживала Бланта на службе почти 10 лет после признания. Как было заявлено, семья пыталась защитить репутацию британских разведывательных сил, но более вероятно, что клан Маунтбэттен-Виндзор больше заботился о своей чести: Энтони Блант знал о переписке герцога Виндзорского с нацистами, которую королева решила хранить в тайне.

Блант сохранял должность при дворе до 1972 года, писал книги и читал лекции в учреждениях по всему Лондону, но когда в 1979 году Маргарет Тэтчер пришла к власти, она публично разоблачила его Палате общин. В СМИ поднялась шумиха, королева Елизавета II поспешно лишила Энтони Бланта рыцарского титула, и остаток своей жизни он провел в Лондоне отшельником, пока не умер от сердечного приступа в 1983 году в возрасте 75 лет. Мемуары Энтони Бланта были обнародованы только в июле 2009 года. В них он признается, что шпионаж был "самой большой ошибкой в его жизни".

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