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В частном самолете известного рэпера нашли оружие и наркотики

Ранее Лил Уэйн провел год в тюрьме за незаконное хранение оружия

вторник, 24 декабря 2019, 11:36
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Во время обыска в частном самолете американского рэпера Лил Уэйна в аэропорту Майами агенты ФБР обнаружили оружие и наркотики.

Издание Miami Herald сообщает, что чиновники из департамента округа Майами-Дейд получили информацию о том, что в прибывающем из Калифорнии частном самолете G-V может перевозиться огнестрельное оружие и марихуана. Федеральные власти выдали ордер на обыск, и когда агенты прочесали воздушное судно, им удалось обнаружить также кокаин и опиоиды.

Пока неизвестно, был ли рэпер арестован после обыска. Издание CBS Miami со ссылкой на источник сообщает, что Лил Уэйн не находится под стражей, и члены его группы также свободны. Ожидается, что прокуратура США предъявит причастным обвинения после праздников.

Ранее у Лил Уэйна уже были проблемы с законом: 2009 году он признал себя виновным в незаконном владении оружием и провел год в тюрьме. При этом Уэйн является одним из самых продаваемых исполнителей в истории хип-хопа. Своим вдохновителем его называют такие звезды, как A$AP Rocky, Дрейк, Ники Минаж и Кендрик Ламар.

  • Рэпера 6ix9ine приговорили к двум годам тюрьмы. Еще недавно ему грозил срок в 47 лет, но он удачно слил своих подельников.
  • Ранее рэпер Канье Уэст объявил о планах баллотироваться в президенты США в 2024 году. При этом музыкант искренне удивился реакции общественности. Так и не поняв, почему эта новость вызвала массовые насмешки, Уэст даже пригрозил сменить имя.

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