Вижу в СМИ, что участие Украины в Евровидении оказалось под угрозой - так ли это

28 февраля в СМИ появилась информация о том, что участие Украины в Евровидении-2020 оказалось под угрозой в результате ареста счетов "Суспільного мовлення" - организатора и спонсора поездки представителя страны на песенный конкурс.

В свою очередь, информация об аресте счетов появилась на официальной странице "Суспільного" в Фейсбук. Согласно ей, Министерство юстиции Украины открыло исполнительное производство по взысканию с "Суспільного" долга в размере более 10 млн евро. Счета были арестованы, что, в числе прочих проблем, делает подготовку к Олимпиаде-2020 и Евровидению-2020 невозможной. С просьбой прокомментировать ситуацию theLime обратился к председателю Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зурабу Аласании.

О каком долге речь?

Как утверждает "Суспільне", долг был получен "в наследство" от бывшей государственной Национальной телекомпании Украины (НТКУ), которая в 2010 году заключила соглашение с международным каналом EURONEWS о создании его украиноязычной версии, но со временем перестала платить лицензионные взносы. Договор был расторгнут, после чего НТКУ якобы обращалась к правительству с вопросом о задолженности, но так и не получила средств из госбюджета для ее погашения. Подробнее о ситуации, в частности, о причинах появления долга и последующих судебных разбирательствах Зураб Аласания также рассказал на личной странице в Фейсбук.

"Сейчас арест счетов уже делает невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020", – говорится в сообщении "Суспільного".

Действительно ли участие Украины в Евровидение под угрозой?

"Буквально все сейчас под угрозой. Вся работа, - рассказал изданию Аласания. - Если вы включите эфир, он сейчас еще есть, но это как потерять зарплату: за один день вы от этого не умрете, просто что-то не купите завтра, не поедите послезавтра, и так это накапливается. Что касается Евровидения, мы уже сейчас не можем оплатить бронь отелей. Так это накапливается. А чего ждать через неделю-две, я не знаю".

На вопрос, почему, зная о об этой проблеме, "Суспільне" продолжало выступать организатором Евровидения в Украине и также обещало спонсорство в этом году, Аласания Развел руками: "Счета они не арестовывали. Почему они решили сделать это сейчас, я не знаю. Никаких объяснений, никаких коммуникаций нет".

Что намерены предпринять

По текущих расходах, подчеркнул Аласания, "Суспільне" уже задалживает. "Хорошо, хоть лицензионные были оплачены в прошлом году. По текущим расходам уже задалживаем. Первые три месяца точно ничего не будет оплачено за трансляцию. И все это накапливается".

Решением вопроса активно занимаются, тем не менее исход ситуации остается непредсказуемым: "Вот сегодня должно было быть заседание Минюста, но оно было отменено. Нам звонят и уже говорят: "А давайте мы вам приближение сделаем?" То есть предлагают часть нашего бюджета с конца года передвинуть на начало. Арестовать его и заплатить за этот счет долги EURONEWS. Прекрасно, не правда ли?"

Напомним, Украину в Нидерландах должна представить группа Go-A, которая одержала победу в финале Национального отбора на Евровидение-2020 с песней "Соловей".

На этой неделе Go-A провела свою первую пресс-конференцию после победы в Нацотборе. Музыканты ответили на расспросы журналистов, а также подписали контракт с общественным вещателем.

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