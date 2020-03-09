Конец люстрации: когда коррупционеры вернутся в свои кресла

После вступления в силу постановления Европейского суда по правам человека о незаконности закона "Об очистке власти", известного в народе как закон о люстрации, в Украине заговорили о скором возврате во властные коридоры целого ряда топ-чиновников времен Януковича. Произойдет ли такой "камбэк" или же нынешняя власть установит предохранители, разбирался "Апостроф".

Чего хочет ЕСПЧ

В октябре 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал постановление по делу "Полях и другие против Украины". Речь идет о жалобах уволенных в 2014 году заместителя начальника кадрового управления Генпрокуратуры Вячеслава Поляха, первого заместителя начальника отдела финансовых расследований управления Государственной фискальной службы в Николаевской области Дмитрия Басалаева, заместителя прокурора Черниговской области Александра Яся, начальника налоговой инспекции города Яремча Ивано-Франковской области Романа Якубовского и заместителя начальника управления АПК Александровской райадминистрации Донецкой области Сергея Бондаренко. Данное постановление вызвало большой интерес в украинском обществе, потому что в нем ЕСПЧ предоставил оценку процесса люстрации в Украине и выразил свои рекомендации по совершенствованию этого важного процесса.

Суд решил, что закон о люстрации применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Виктора Януковича, или на основании занятия должностей до 1991 года. По мнению суда, указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также то, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью в период правления Януковича. 25 февраля данное решение ЕСПЧ вступило в силу.

Суд присудил в качестве компенсации морального вреда 5000 евро каждому заявителю, 1500 евро первому заявителю и по 300 евро каждому из других заявителей в качестве компенсации расходов.

Выполнить так, чтобы не выполнять

По мнению экспертов, Украине придется выполнять вердикт. "Решение ЕСПЧ по делу "Полях и другие против Украины" (заявления №58812/15 53217/16, 59099/16, 23231/18, 47749/18) не может остаться вне внимания правового поля Украины, ведь оно касается увольнения госслужащих с учетом норм Закона Украины "Об очистке власти". Анализ положений ч.1 Закона Украины "О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Первого протокола и протоколов № 2, 4, 7 и 11 к Конвенции" дает основания для утверждения, что юрисдикция ЕСПЧ распространяется в обязательном порядке на территорию Украины по всем вопросам, касающимся толкования и применения Конвенции.

По мнению экспертов, Украине придется выполнять вердикт ЕСПЧФото: pixabay.com

Учитывая изложенное, решения ЕСПЧ по Украине признаются у нас, поскольку они коррелируют с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Согласно ч. 1 ст. 17 Закона Украины "О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека", суды применяют при рассмотрении дел Конвенцию и практику рассматриваемого Суда как источника права.

Безусловно, такой подход нетипичен для национального законодательства, ведь Украина не является представителем прецедентного права. Однако законодатель признает практику ЕСПЧ источником национального права с учетом положений ст. 8, 9 Конституции Украины, Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 года. Как следствие, национальная судебная практика, ориентируется на "правовые маяки", очерченные в решениях ЕСПЧ, а значит, это касается и решения ЕСПЧ по делу "Полях и другие против Украины". Как правило, рассматривая такого рода дела, ЕСПЧ назначает выплату заявителям сумм возмещения морального вреда и компенсацию расходов", - рассказал "Апострофу" доктор юридических наук, профессор Сергей Вавженчук.

Ключевым в постановлении ЕСПЧ является параграф 156, где суд отметил, что "в этом деле поведение заявителей, в отношении которых были применены меры в соответствии с Законом Украины "Об очистке власти", не было классифицировано как "уголовное" в национальном законодательстве и не было похоже на какое-то преступное поведение: оно заключалось в том, что они оставались на своих постах, пока у власти находился президент Янукович".

Иными словами, не было доказано, что вмешательство в отношении любого из заявителей было необходимо в демократическом обществе. Таким образом ЕСПЧ в параграфе 324 данного постановления признал нарушение ст. 8 Конвенции о правах человека в отношении всех заявителей.

Стоит отметить, что за последние двадцать лет ЕСПЧ неоднократно находил в восточноевропейских законах о люстрации отклонения от европейского стандарта и призывал правительства соответствующих стран к их устранению.

После проигрыша в ЕСПЧ по делу о люстрации министр юстиции Денис Малюська заявил, что правительство сделает все, чтобы обеспечить права граждан и сохранение механизма люстрации – хотя и в ограниченном виде. Министр подчеркнул, что ЕСПЧ не признавал неправомерной люстрацию целиком, а только обратил внимание на ее чрезмерный объем. По его словам, будет рассматриваться возможность возобновления лиц на должности и выплаты разницы между утраченным и реальным заработком.

Люстрированные политики получат финансовую компенсациюФото: pixabay.com

Но будут ли реализованы механизмы выплат и компенсаций до конца, и сколько потеряет государство от исков "нечестно" люстрированных чиновников – пока неизвестно.

Выплаты топ-коррупционерам

По данным Единого государственного реестра лиц, насчитывается 914 человек, в отношении которых применены положения закона "Об очистке власти". Все, кто туда попал, не могут, согласно закону, занимать государственные должности в течение 10 лет.

"Закон о люстрации был применен примерно к 900 лицам, многие из них обращались в суды. Но украинские суды не рассматривали эти дела, они самоустранились, но дела не были закрыты", - сказала в комментарии "Апострофу" экс-руководитель Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Татьяна Козаченко.

По ее словам, в национальные суды поступило более 800 исков от госслужащих из этого реестра, которые оспаривали свое увольнение вследствие люстрации. Козаченко отметила, что какая-то часть из них после решения ЕСПЧ представит свои жалобы в этот суд, чтобы попытаться восстановиться в должности и получить от государства компенсацию за моральный ущерб.

Исходя из решения суда, выплаты могут коснуться не только сумм окладов из-за "вынужденного отпуска", но и компенсаций морального ущерба для чиновников. Все эти выплаты будут проведены за счет украинских налогоплательщиков.

"На данный момент спрогнозировать суммы выплат достаточно сложно. Давайте говорить честно, речь идет о топ-чиновниках, для которых оклад и заработная плата не были основными источниками доходов. Все они держатся за должности из-за возможности проводить коррупционные схемы, вести коррупционную деятельность", - подчеркнула Козаченко.

Точку в этом вопросе должен поставить Конституционный суд. Однако 3 марта КСУ во время заседания так и не смог принять решение, перенеся заседание. Таким образом, у Минюста есть время, чтобы успеть решить проблему и, возможно, внести такие изменения в нынешнюю редакцию закона, чтобы формально выполнить решение ЕСПЧ, но фактически сохранить нынешнюю ситуацию в существующем виде...