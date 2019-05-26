Подростковый бунт нации или как перерасти ненависть

В очередном выпуске еженедельной рубрики на "Апострофе" писатель Любко Дереш размышляет об общественном инфантилизме и о взаимозависимости, как о лекарстве от незрелости.

Американский писатель Генри Дэвид Торо как-то отметил: на тысячу людей, обрывающих листья с древа зла, приходится лишь один, который рубит его под корень. Пытаясь усовершенствовать общественную систему посредством внедрения все новых регулирующих норм, которые склоняли бы людей к более взвешенному отношению друг к другу, мы только общипываем ядовитые листья ненависти, оставляя ее полный соков корень в земле.

В нашем случае корень древа зла — это некоторая глубинная ошибка, которая существует в наших мировоззренческих установках и которая незаметно, но постоянно оттягивает нас от толерантности к ненависти.

Что же это за погрешность? По мнению известного психолога Стивена Кови, она кроется в неправильном понимании истинной выгоды, которую может получить человек, живя в обществе рядом с другими людьми. Чтобы проиллюстрировать этот факт, Кови говорит о трех парадигмах: ты-парадигме, я-парадигме и мы-парадигме.

Ты-парадигма - самая незрелая. Это позиция маленького ребенка, зависимого от старших, более сильных и более умных. Я заболел, подрался, ошибся — виноват ты, ты и еще раз ты. К сожалению, в ты-парадигме сейчас существует большая часть украинского общества: склонность обвинять соседа в наших собственных несчастьях у нас в крови. Именно ты-парадигме принадлежат идеи "срывания оков", большого бунта, самоутверждения - ключевые эмоциональные маркеры украинцев, как нации. Конечно, внешние изменения тоже нужны — но часто в процессе того, как мы беспощадно отстаиваем независимость от всех и вся, можно заметить детское нежелание самим отвечать за собственные ошибки. Перекладывание ответственности за проблемы общества на отдельную группу — типичный пример существования в ты-парадигме, и, по правде говоря, не только Украина страдает такого рода инфантилизмом. Например, обвинения в проблемах иммигрантов, которые сейчас набирают силу в Европе вместе с распространением евроскептицизма —не столько попытка вернуть себе независимость от Евросоюза, сколько желание обвинить в своих личных поражениях других. Поиск "скрытых врагов" и "охота на ведьм" — атрибут именно этого типа мышления. В ты-парадигме легко вспыхивает вражда — стоит кому-то лишь перестать соответствовать моим ожиданиям (пусть это украино- или русскоязычные украинцы, ромы, геи или кто-то еще), и определенная часть общества сразу же начинает протестовать, клеймя оппонентов врагами и фашистами.

Впрочем, незрелость ребенка рано или поздно заканчивается, и ты-парадигма меняется на я-парадигму — зависимость превращается в независимость. Независимость означает: "Я могу это сделать". Позиция независимости максимально близка к либеральным установкам — это право человека выбирать границы своей свободы, избирать собственный путь, взгляды и ценности. Независимость – это всегда высокая конкуренция в обществе, ведь каждый на равных правах пытается завоевать свое право на успех. Существующие западные концепции толерантности — это концепции, разработанные для я-парадигмы: я сознательно принимаю все возможные ограничения (часто – достаточно обременительные с эмоциональной или интеллектуальной точки зрения) ради торжества определенных коллективных договоренностей. Либеральная идея независимости тоже часто воспринимается в обществе недостаточно зрело. Например, эмоциональные дискуссии по поводу ограничения прав белого населения, относительно преференций для женщин или национальных меньшинств (явление, известное как "обратная дискриминация" и "репрессивная толерантность") — несмотря на определенную долю справедливости этих обвинений, является часто результатом недостаточного понимания ответственности, которую налагает я-парадигма. Свобода в обществе, которое состоит из многих независимых "я", требует осознанного отказа от части своего комфорта ради соблюдения общих правил. Если принятие правил не происходит сознательно и добровольно (на уровне я-парадигмы), возникает бунт (возврат к ты-парадигме: "Ты виноват! Ты меня ограничиваешь!").

Однако достижение независимости – не предел. Независимость, как и свобода, существует не только в измерении "от ...", но и "для...". После я-парадигмы человек может прийти к пониманию мы-парадигмы — открытие того обстоятельства, что реальное решение общественных проблем возможно лишь при условии принятия ответственности "всех за каждого". Это — движение от независимости к взаимозависимости.

Независимые люди, недостаточно зрелые для того, чтобы действовать в команде, могут быть эффективными профессионалами в своей области. Так же и общество — оно может демонстрировать эффективность ряда социальных или экономических показателей, однако в глубинах коллективного бессознательного скрывать реликты ты-парадигмы и в стрессовых ситуациях идти на упрощение мышления, реакций, поведенческих сценариев. Усиление центробежных сил в Европе - пример отката от мы-парадигме к ты-парадигме. Аналогично и в Украине — хорошо образованный, кое-как сформированный с помощью фейсбука средний/креативный класс, крещенный Майданом и аннексией Крыма, периодически демонстрирует принципиальную неспособность строить коммуникацию между "патриотами" и "космополитами", между украино- и русскоязычными, между "токсично"- маскулинными и эмансипировано-феминными. Все это — не происки мировой закулисы, а диверсии нашей плаксивой, капризной и беспомощной ты-парадигмы.

Взаимозависимость – это синергия, где 1 плюс 1 дает значительно больше, чем 2: мы уступаем от своих эгоистических интересов, но при этом приобретаем неизмеримо большее — другие становятся для нас не проблемой, не вызовом, а нашим приобретением, новым ресурсом.

Часто взаимозависимость путают с зависимостью. Однако понять глубинную гармонию взаимозависимости могут только люди, которые уже почувствовали, что такое независимость — доросли и переросли ее. Объяснить взаимозависимость можно на примере человеческого организма. Взаимозависимость — это не растворение печени или почек – это сотрудничество всех органов: сердца, почек, селезенки, и так далее, — ради общей цели.

Выбрать взаимозависимость могут только независимые, свободные люди. И, сделав этот выбор, могут помочь другим дорасти до него.

Преодоление ты-парадигмы, или эмоциональной незрелости общества – один из главных вызовов политике толерантности, и он должен решаться в два этапа: во-первых, содействие социальному развитию людей от ты-парадигмы до я-парадигмы (включающей, в первую очередь, помощь в личной реализации людей с ты-парадигмой), во-вторых — работа с теми частями общества, которые находятся в я-парадигме (что означает вызов нового, открытого социального взаимодействия).

Писательница Мэрилин Фергюсон написала: "Нельзя никого заставить измениться. Каждый из нас охраняет свои врата перемен, которые возможно открыть только изнутри. Мы не можем открыть врата перемен другого человека ни аргументами, ни эмоциональными призывами".

Однако, добавлю от себя, мы можем вдохновить других меняться за счет собственного примера. И если он будет успешным, победят все остальные.