Мы бы взяли вас, но культуры нет - Пат Кокс о перспективах вступления Украины в ЕС

К Украине сейчас приковано больше всего взглядов во всей Европе. Но украинская культура, способ ведения дел - это то, что не дает нашей стране продвинуться в вопросе евроинтеграции. Такие мысли "Апострофу" высказал председатель Европарламента в 2002-2004 годах ПАТ КОКС, в кулуарах форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

- Имеет ли Украина перспективы в Европейском союзе в том состоянии, в котором она есть сейчас?

- Политическая часть этого вопроса проходит через полное утверждение пути к евроинтеграции в украинском законодательстве - эту часть вы уже прошли. Это уже ваша обязанность, но это еще не значит, что все завершено. Это во-первых.

А во-вторых, в соответствии с Европейским соглашением, в принципе, любая европейская страна, которая является демократической, может претендовать на членство. Это не сегодня сформулировано, но таковы правила. Украина - это европейская демократия, которая подписала Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли. Поэтому это первый шаг, с которого начинается фасилитация.

- Что Украина должна улучшить для того, чтобы повысить свои шансы?

- Побороть коррупцию. Это обязательство, которое должно быть выполнено. Надо создать очень сильные государственные институты. И тщательно выполнить Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли. Это "домашняя работа", без выполнения которой нет смысла продолжать разговор.

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- Можете ли вы дать совет, как побороть коррупцию?

- Сейчас появился Антикоррупционный суд. Посмотрим, как это будет работать в рамках закона. Но есть много других вопросов о том, как люди делают определенные вещи. Культуру труднее изменить, чем закон. Мы посещали Верховную Раду и говорили о том, как изменить законодательство в течение многих лет. Но культура делает свое. Что делать, если тебе не удается? Продолжай пытаться.

- Мы можем попасть в состояние коллапса...

- Нет. Вам надо идти вперед. Вам надо пытаться. Вам не надо сдаваться. Потому делать хорошие вещи - это хорошо. Не давайте себе покоя, если у вас не получилось с первого раза - возвращайтесь и пробуйте еще раз.

- Европе нужна Украина?

- Я думаю, многие в Европе думают, что Украина - это свобода, это целостная страна, потому что люди умирают за ее единство. Эта страна - яркий пример ценностей, о которых говорят в Европе.

- Говорят, что Европа не хочет помогать Украине, потому что она устала от нее.

- Нет, это не правда. Но процесс расширения ЕС - дело тяжелое. И сложность этого процесса не следует путать с отсутствием интереса к Украине. На нее сейчас смотрят, вероятно, внимательнее, чем на любую другую страну ЕС.