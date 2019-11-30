Зима на пороге: на выходные погода приготовила украинцам новые сюрпризы

Конец осени оказался достаточно холодным с первыми морозами и даже снежной изморосью. Однако погода подготовила украинцам новые сюрпризы, и уже в ближайшие дни по всей территории страны ожидается потепление. Какой будет погода на выходных, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, в субботу, 30 ноября, по всей без исключения территории страны ожидаются осадки. На юге, востоке и в центре пройдут дожди, а вот на севере и западе Украины будут дожди с мокрым снегом.

Теплее всего будет на юге страны: от 6 до 8 градусов с отметкой "плюс" столбики термометров покажут в дневное время суток и около 3-5 градусов тепла будет после захода солнца.

Немного прохладнее будет на востоке: 4-6 градусов выше нуля днем и аналогичные показатели температуры в ночное время суток.

На западе и в центре Украины днем столбики термометров покажут +2-4. Ночью температура воздуха останется неизменной.

А вот на севере в субботу будет прохладнее всего: от +1 до +3 днем и столько же ночью.

Внимание!!! Туман

Синоптики предупреждают, что утром 30 ноября в Киевской и Черкасской областях будет туман - видимость составит 200-500 м.

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В первый день зимы, воскресенье, 1 декабря, погодные условия резко изменятся. Осадки покинут территорию Украины, и только в Крыму синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

На юге страны днем сохранится плюсовая температура (3-5 градусов выше нуля), а ночью уже будет -1.

От 1 градуса мороза до 1 градуса тепла днем покажут столбики термометров на севере и востоке Украины, а вот ночью в северных областях похолодает до 4 градусов с отметкой "минус".

На остальной территории столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 0 до 2 градусов тепла днем и 2-4 градусов мороза ночью.

Прогноз погоды на 30 ноября 1 / 1 Прогноз погоды на 1 декабря 1 / 1 Прогноз погоды на 2 декабря 1 / 1 Прогноз погоды на 3 декабря 1 / 1 Прогноз погоды на 4 декабря 1 / 1

В понедельник, 2 декабря, температурная картина останется неизменной, а вот ситуация с осадками поменяется. На юге в центре и востоке будет пасмурная, но сухая погода. А вот на севере и западе синоптики ожидают мокрый снег.

Внимание!!! Гололедица

Синоптики предупреждают о гололедице на автомобильных дорогах днем 2 декабря в Винницкой и Житомирской областях. Кроме того, в течение суток 3 декабря по всей стране кроме южных областей из-за мокрого снега появятся образования снежного покрова высотой 3-8 см; а в Карпатах - высотой 10-20 см. Водителей просим быть очень осторожными! Берегите ваши жизни и жизни ваших близких!